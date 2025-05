Ta odsłona "Call of Duty" okazała się niewypałem. Smutne wieści dla graczy

Twórcy gry “Call of Duty: Warzone Mobile” ogłosili stopniowe wycofywanie wsparcia dla mobilnej wersji popularnej strzelanki, powołując się na niespełnienie oczekiwań. Co z dotychczasowymi graczami?

W wyniku tej decyzji, 19 maja gra ma zniknąć ze sklepów Google Play oraz App Store (choć w chwili publikacji tego artykułu jest jeszcze dstępna), a Activision nie będzie już dostarczać nowej zawartości sezonowej i aktualizacji rozgrywki. Oznacza to, że przyszła zawartość z gier takich jak "Call of Duty: Black Ops 6" czy "Call of Duty: Warzone Season 4" i kolejnych sezonów nie będzie już udostępniana.

Dodatkowo gracze "Call of Duty: Warzone Mobile" nie mogą już kupować za prawdziwe pieniądze Punktów COD (COD Points), Black Cell oraz innej zawartości. Funkcje społecznościowe na systemach Android oraz iOS także wycofano.

Nadchodzi koniec "Call of Duty: Warzone Mobile". Gra już tylko dla dotychczasowych graczy

Gracze, którzy zainstalowali "Call of Duty: Warzone Mobile" przed 19 maja 2025 roku, nadal mają dostęp do rozgrywki, istniejącej zawartości, a także możliwość wykorzystania zgromadzonych wcześniej punktów, ale bez możliwości dokupienia nowych.

Activision nie precyzuje, jak długo serwery pozostaną aktywne, ale o ich wyłączeniu gracze mają zostać poinformowani z wyprzedzeniem. Już teraz są zachęcani do przesiadki na “Call of Duty: Mobile”, bo twórcy zapowiadają bonusowe punkty za transfer.

Aby skorzystać z tej oferty, gracze muszą zalogować się do "Call of Duty: Mobile" za pomocą tego samego konta Activision, którego używają w "Call of Duty: Warzone Mobile", w okresie od 15 maja 2025 do 15 sierpnia 2025 roku. Bonusy obejmują Punkty COD do wykorzystania w "Call of Duty: Mobile", w wysokości równej dwukrotności salda Punktów COD z "Call of Duty: Warzone Mobile", a także inne "niesamowite nagrody".

Jako że serwery pozostają otwarte dla dotychczasowych graczy, Activision nie przewiduje zwrotów pieniędzy za wcześniej zakupioną zawartość w grze lub niewykorzystane punkty.

Gra "Call of Duty: Warzone Mobile" wylądowała na smartfonach z Androidem oraz iPhone’ach nieco ponad rok temu, bo dokładnie 21 marca 2024 roku. "Ta decyzja została podjęta po dokładnym rozważeniu i chociaż jesteśmy dumni z osiągnięcia, jakim było przeniesienie >>Call of Duty: Warzone<< na urządzenia mobilne w wierny sposób, gra niestety nie spełniła naszych oczekiwań wśród graczy preferujących urządzenia mobilne, tak jak miało to miejsce w przypadku graczy PC i konsolowych" - tak twórcy argumentują wygaszenie projektu.