Nowa klasa w Diablo 4 oficjalnie staje się faktem. Wraz z premierą DLC Diablo 4: Vessel of Hatred gracze otrzymają możliwość grania niezwykle mobilnymi spirytystami. Co wiemy o nowej klasie?

Blizzard konsekwentnie rozwija Diablo 4. Daniem głównym aktualnie pozostają nowe sezony, ale wkrótce to się zmieni za sprawą dodatku fabularnego Diablo 4: Vessel of Hatred. DLC trafi na rynek 8 października 2024 r. i sprawi, że gracze otrzymają zupełnie nową klasę postaci.

Spirytysta to nowa klasa w Diablo 4 - zwiastun

Spirytyści to nowa postać w serii Diablo, wykorzystująca siły czterech Duchowych Strażników: Jaguara, Goryla, Orła i Skolopendry. Specjalizują się w walce wręcz i zapewniają zróżnicowane doświadczenia w grze, umożliwiając pokonywanie demonów za pomocą mocy duchów.

Pochodzący z zupełnie nowego regionu Nahantu, posiadają bogatą historię związaną z ich zaangażowaniem w ochronę Królestwa Duchów – duchowego wymiaru Sanktuarium. To miejsce, gdzie dusze z dżungli realizują cele transcendentne względem zwykłego życia.

Niezwykle szybki i drapieżny

Duchowi Strażnicy są symbolem relacji między ludźmi a naturą. Wojowniczka odnajduje swoją siłę w Gorylu, łowca jest zwinny jak Jaguar, strateg posiada czujność równą Orłowi, a aptekarka czerpie wiedzę od Skolopendry, znanej z umiejętności rozkładu. Skorzystajcie z nowej umiejętności o nazwie Uosobienie, aby naśladować cechy waszego Strażnika i uzyskać pasywne bonusy.

W najnowszym dodatku Vessel of Hatred znajdziemy unikatowe i legendarne przedmioty przeznaczone specjalnie dla spirytystów. Te przedmioty będą mogły być używane do różnorodnych stylów gry związanych z Duchowymi Strażnikami, a także do wzmacniania umiejętności lub wrodzonej mocy postaci.

Nowe zadanie specyficzne dla klasy spirytystów zostanie odblokowane, gdy osiągną oni poziom 15. Jego wykonanie pozwoli graczom zgłębić techniki walki Duchowych Strażników oraz odblokować dostęp do Komnaty Duchów.

W Komnacie Duchów można dostosować konfigurację spirytysty, wybierając podstawowego ducha, który zapewni specjalną premię, a także stosując etykietę umiejętności ducha do wszystkich zdolności. Na poziomie 30 gracze będą mieli możliwość wyboru dodatkowej premii od tego samego Strażnika lub innego, co pozwoli albo pogłębić ich istniejącą więź, albo wprowadzić mechanikę związaną z innym Strażnikiem.

