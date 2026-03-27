Do niedawna premiera nowego laptopa sprowadzała się z grubsza do wyliczania nieco wyższych taktowań CPU i GPU. Dzisiaj – za sprawą AI i potencjału czipów ARM – rynek ten jest znacznie bardziej ekscytujący.

Smartfony już dawno udowodniły, że lekkie i mobilne urządzenie może radzić sobie z wykonywaniem wymagających operacji czy uruchamianiem konsolowych gier, a przy tym pracować na jednym ładowaniu przez długie godziny. Nic więc dziwnego, że oczekiwania konsumentów wyewoluowały i zaczęli oni oczekiwać tego samego od laptopów, w przypadku których wyśrubowana wydajność przez lata okupiona była wysoką wagą i krótkim czasem pracy.

Zwiastunem nowej ery laptopów był mariaż systemu Windows ze znaną ze smartfonów architekturą ARM, choć początkowo nie był on wolny od problemów wieku dziecięcego. Przed kilkoma laty pierwsi użytkownicy narzekali na kłopoty z kompatybilnością aplikacji, które przez dekady rozwijane były przecież z myślą o zupełnie innej architekturze. Dzisiejsze notebooki udowadniają, że ten etap odchodzi w niepamięć.

ASUS Zenbook A14 i A16 w wersji 2026 przybywają z lekarstwem na problemy z kompatybilnością aplikacji i gier

Do Polski zmierzają nowe laptopy marki ASUS na rok 2026, które napędzane są przez najnowszą generację procesorów Qualcomm – Snapdragon X2 Elite (w modelu A14) oraz Snapdragon X2 Elite Extreme (w A16). Układy te, wykonane w 3-nanometrowym procesie litograficznym i wyposażone w aż 18 rdzeni CPU, zapewniają potężną wydajność przy ponadprzeciętnie niskim zapotrzebowaniu na energię.

Co istotne, firmom Microsoft i Qualcomm udało się dokonać przełomu w kwestii kompatybilności oprogramowania. Dzięki zaktualizowanemu emulatorowi Prism oraz wsparciu dla instrukcji AVX/AVX2, Windows 11 na ARM radzi sobie nie tylko z pakietem Adobe czy środowiskami programistycznymi, ale również z grami, które dotychczas stanowiły wyzwanie dla mobilnych układów.

ASUS Zenbook A14

Dzięki wprowadzeniu obsługi zabezpieczeń na poziomie jądra, w tym popularnego Easy Anti-Cheat, na filigranowych laptopach ASUS można odpalić takie tytuły jak "Fortnite", "Rocket League", "Dead by Daylight" czy "Halo Infinite". Gry te zarezerwowane były dotychczas dla masywniejszych maszyn z czipami x86.

ASUS Zenbook A14 i A16, czyli sztuczna inteligencja, która ma znaczenie

Nowe laptopy ASUS należą do kategorii Copilot+ PC, co oznacza, że spełniają rygorystyczne wymogi narzucone przez Microsoft, związane z obsługą sztucznej inteligencji. To zasługa m.in. wbudowanej jednostki NPU o wydajności na poziomie sięgającym 80 TOPS, która przejmuje ciężar obliczeń związanych z AI, odciążając główny procesor i układ graficzny.

Potężne NPU zapewnia nie tylko gigantyczną oszczędność energii, ale i możliwość wykonywania zaawansowanych operacji AI lokalnie, bez konieczności łączenia się z chmurą. A to drastycznie zwiększa prywatność i zabezpiecza osobiste dane przed wyciekiem.

Najnowsza generacja laptopów ASUS Zenbook A14 i A16 ma szereg funkcji wykorzystujących potencjał czipów z linii Snapdragon X2 Elite.

ASUS StoryCube. Inteligentne centrum zarządzania multimediami, które samodzielnie kategoryzuje zdjęcia i wideo, rozpoznaje twarze i automatycznie generuje zmontowane rolki wspomnień.

Generative Fill, Erase i Cocreator. Wbudowane w systemowego Painta narzędzia pozwalają na zaawansowaną edycję obrazów (np. usuwanie obiektów z tła) i przerabianie prostych szkiców w piękne grafiki.

Live Captions. Generowanie napisów na żywo wraz z tłumaczeniem z kilkudziesięciu języków.

AI Noise Cancelling. Wielostopniowa redukcja szumów z otoczenia, dzięki której wideokonferencje z kawiarni czy pociągu stają się bardziej komfortowe.

Recall. Funkcja zapisująca zrzuty ekranu w tle, która tworzy oś czasu i pozwala na łatwe znalezienie wcześniej oglądanych plików, obrazów czy stron internetowych za pomocą zapytań w języku naturalnym.

Click to Do. Inteligentna nakładka na ekran, która wykrywa tekst lub obrazy i sugeruje na nich szybkie akcje. Funkcja ta znajduje się aktualnie w fazie rozwojowej.

Super resolution. Narzędzie w aplikacji Zdjęcia pozwalające na sprawne powiększenie i wyostrzenie fotografii nawet do 8-krotności ich oryginalnego rozmiaru.

Windows Studio Effects V2. Zestaw zaawansowanych efektów wideo odpowiedzialnych m.in. za korygowanie linii wzroku użytkownika, cyfrowe doświetlenie twarzy czy nakładanie filtrów artystycznych.

ASUS AI Camera. Zestaw funkcji zintegrowanych z kamerą, które zmniejszają jasność ekranu, gdy użytkownik na niego nie patrzy, automatycznie blokują komputer po odejściu od biurka oraz w czasie rzeczywistym redukują szumy obrazu podczas wideorozmów w słabym oświetleniu.

Użycie energooszczędnego czipu umożliwiło również implementację rozwiązania Instant On, dzięki któremu laptop jest gotowy do pracy błyskawicznie po otwarciu klapy.

ASUS pokazał, że niewielka waga i czas pracy liczony w dziesiątkach godzin mogą iść w parze

Zenbook A14 to 14-calowy laptop, który waży zaledwie 990 gramów. Tak niską wagę udało się osiągnąć dzięki wykorzystaniu materiału o nazwie Ceraluminum, będącego połączeniem ceramiki i aluminium. ASUS deklaruje, że jest on o 30 proc. lżejszy, a przy tym 3-krotnie bardziej odporny na zarysowania niż klasyczne stopy. Mimo lekkiej konstrukcji i pięknego ekranu OLED sprzęt ten jest w stanie na jednym ładowaniu odtwarzać wideo przez ponad 33 godziny. W dodatku pod lekkim obciążeniem układ chłodzenia generuje zaledwie 25 dB hałasu, co jest głośnością porównywalną z ludzkim szeptem.

Zenbook A16 ma aż 16-calowy wyświetlacz OLED 3K, 6 głośników, jeszcze potężniejszy czip Snapdragon X2 Elite Extreme i nawet 48 GB pamięci RAM, a waży zaledwie 1,2 kg. Bateria? ASUS obiecuje ponad 21 godzin odtwarzania wideo i przeglądanie internetu przez więcej niż 12 godzin.

ASUS Zenbook A16

ASUS Zenbook A14 i A16 pokazują, że skostniała branża komputerowa wzięła głęboki oddech, a przejście na architekturę ARM otworzyło drzwi do innowacji, które realnie zmieniają komfort pracy. Windows 11 na mobilnych układach Snapdragon staje się dojrzałym środowiskiem, a lokalna sztuczna inteligencja upraszcza wykonywanie codziennych zadań z poszanowaniem prywatności. To sprzęt skrojony pod nowe czasy i nowe oczekiwania.

Warto odnotować, że laptopy Zenbook A14 i A16 kwalifikują się do bezpłatnego programu osłonowego ASUS Perfect Warranty, który przez pierwszy rok od zakupu zapewnia dodatkową ochronę urządzenia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków. Rozszerza on zakres standardowej gwarancji o naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku zalania płynem, upadków czy przepięć elektrycznych, umożliwiając użytkownikowi jednorazowe przywrócenie sprzętu do sprawności. Aby wziąć udział w programie, wystarczy dopełnić formalności rejestracyjnych w ciągu 90 dni od daty transakcji.