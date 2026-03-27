Podwyżki cen PlayStation 5 stały się faktem. Gracze zapłacą więcej

Kolejna podwyżka cen konsol PlayStation staje się faktem. Sony tłumaczy decyzję globalnymi problemami gospodarczymi, ale gracze mają powody do niepokoju. Ile teraz zapłacimy i co stoi za tym ruchem?

Gracze na całym świecie muszą przygotować się na wyższe wydatki. Sony oficjalnie ogłosiło podniesienie cen swoich najważniejszych urządzeń – w tym PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition oraz PlayStation 5 Pro.

Nowe sugerowane ceny detaliczne w Europie prezentują się następująco (wzrosły o 100 euro - można spodziewać się, że u nas będą to podwyżki o ok. 400-450 zł):

PlayStation 5 Digital Edition – 599,99 euro (wcześniej 499,99 euro)

PlayStation 5 – 649,99 euro (wcześniej 549,99 euro)

PlayStation 5 Pro – 899,99 euro (wcześniej 799,99 euro)

Przy okazji Sony podniosło cenę PlayStation Portal z 219,99 euro do 249,99 euro (u nas zapewne wzrośnie o ok. 120-130 zł).

Zmiany wejdą w życie 2 kwietnia 2026 r., więc jeśli planujecie zakup, warto się pospieszyć.

Dlaczego Sony podnosi ceny?

W oficjalnym komunikacie firma wskazuje na "utrzymujące się naciski w globalnej gospodarce”. Pod tym sformułowaniem kryje się kilka kluczowych czynników: rosnące koszty produkcji i komponentów, ale też inflacja wpływająca na transport i logistykę czy presja na utrzymanie jakości i inwestycji w nowe technologie.

Sony podkreśla, że decyzja nie była łatwa i została podjęta po "dokładnej analizie”, aby nadal dostarczać "innowacyjne i wysokiej jakości doświadczenia gamingowe”.

To nie pierwszy raz

Warto zaznaczyć, że to nie pierwsza podwyżka cen modeli PlayStation 5 i PlayStation 5 Digital Edition. Już w poprzednich miesiącach firma decydowała się na podobne kroki w wybranych regionach świata.

To odróżnia obecną generację konsol od poprzednich – historycznie ceny sprzętu raczej spadały z czasem. W przypadku PS5 mamy do czynienia z odwrotnym trendem.

Gracze zapłacą więcej

Podwyżki mogą wpłynąć na decyzje zakupowe – szczególnie tych, którzy odkładali zakup konsoli na później. Droższy sprzęt to wyższy próg wejścia dla nowych graczy, ale też możliwe zwiększenie zainteresowania rynkiem wtórnym.

Z drugiej strony Sony nadal rozwija swoje usługi i ekosystem – w tym urządzenia takie jak PlayStation Portal – co może uzasadniać utrzymanie wyższych cen.

