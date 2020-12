Dzisiaj na rynku debiutuje Empire of Sin – symulator mafijnego bossa od państwa Romero, a więc żony „ojca Dooma” i jego we własnej osobie.

Dziś premiera Empire of Sin – zobacz najnowszy zwiastun

Musieliśmy czekać trochę dłużej niż początkowo zapowiadano, ale wreszcie gra Empire of Sin zadebiutowała na rynku. Od dzisiaj możesz wcielać się w rolę mafijnego bossa z czasów prohibicji w Stanach Zjednoczonych, wykorzystując do tego peceta albo którąś z konsol poprzedniej generacji: Xbox One, PlayStation 4 lub Nintendo Switch.

Empire of Sin zabiera nas do Chicago z lat 20. poprzedniego stulecia i pozwala przejąć dowodzenie na mafią. Nie stworzysz własnej postaci, lecz wcielisz się w jednego z faktycznych bossów, wśród których znajduje się choćby sam Al Capone. Na początku będziesz miał małą grupę posłusznych ci rzezimieszków, którzy będą dla ciebie wyłudzać pieniądze czy handlować alkoholem. Od twoich decyzji zależeć będzie to, czy ostatecznie będziesz rządzić całym miastem…

Pierwsze oceny Empire of Sin wyglądają tak:

Digital Trends – 7,0/10

DualShockers – 7,0/10

GamesBeat – 8,0/10

PC Gamer – 4,9/10

PC Invasion – 6,0/10

PCGamesN – 7,0/10

Screen Rant – 6,0/10

Shacknews – 8,0/10

The Games Machine – 7,5/10

TheGamer – 9,0/10

Vandal – 7,5/10

Wccftech – 6,5/10

Windows Central – 9,0/10

Co recenzenci mówią o Empire of Sin?

Gra może i byłaby niezła, ale liczba błędów i problemów z balansem sprawia, że dla niektórych osób Empire of Sin jest niegrywalne. Wśród nich znajduje się recenzent z serwisu PC Gamer, który przyznał produkcji druzgocącą ocenę 4,9 na 10. Są jednak i tacy, którzy najwyraźniej potrafią przymknąć oko na te sprawy i docenić dzieło państwa Romero i spółki. Stąd „dziewiątki” od Windows Central czy TheGamer.

„Empire of Sin to jedna z najbardziej przystępnych strategii, w jakie był mi dane zagrać. Pozwala mi bawić się w moim stylu, oferując jednocześnie bogatą rozgrywkę tym, którzy mają w tym gatunku większe doświadczenie” – napisał autor tego ostatniego z wymienionych serwisów. Pośrodku mamy zaś wiele „siódemek” i „ósemek” z opiniami, że to ciekawa, oryginalna i wciągająca produkcja, tyle tylko że trochę niedopracowana i miejscami zbyt uproszczona. Być może twórcom uda się więc coś poprawić.

Daj znać, jeśli masz już kilka chwil spędzonych z Empire of Sin za sobą!

Źródło: Paradox Interactive, Metacritic

Czytaj dalej o Empire of Sin: