"Nasz launcher ssie". Epic Games Store czekają ogromne zmiany

Szczerość nie jest najczęstszą metodą komunikacji wielkich korporacji, ale w świecie gier można pozwolić sobie na odrobinę otwartości. W wywiadzie dla Eurogamera wiceprezydent Epic Games Store przyznał, że ze sklepem wiele rzeczy jest nie tak.

Epic Games Store dla wielu jest tym sklepem, z którego pobiera się darmowe gry i odpala Fortnite’a. Oczywiście nie takie są ambicje firmy i Epic ciągle stara się o to, by być faktyczną konkurencją dla Steama. Na razie starania te bywają trudne: w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba aktywnych użytkowników miesięcznie spadła o 1 proc. Do poziomu 67 milionów. Dla porównania w przypadku Steama to powyżej 130 milionów.

“Mamy sporo rzeczy do naprawienia” - przyznaje wiceprezydent Epic Games Store Steven Allison. Jego wyznanie nie jest jedynie posypaniem głowy popiołem, a zapowiedzią licznych nowości, jakie pojawią się w sklepie Epic w najbliższych miesiącach.

“Nasz launcher ssie. Nazywajmy rzeczy po imieniu.” Zaskakująca szczerość

Allison przyznał w wywiadzie z Eurogamerem, że pewne rzeczy należało naprawić przez lata. Dlaczego zatem ich nie naprawiono? Wiceprezydent Epic Games Store przyznaje, że postawiono przede wszystkim na rozwój narzędzi dla deweloperów, ale w ubiegłym roku firma zaczęła przekierowywać zasoby na doświadczenia graczy. Jednocześnie w przypływie szczerości przyznał: “Nasz launcher ssie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Jest naprawdę powolny”.

Powodem tego stanu ma być problem z serwisami back-endowymi. Firma zaczęła pracę nad nową architekturą sklepu w listopadzie 2025 roku. Wiceprezydent przyznał, że firma ”zasadniczo wyjmuje wnętrzności i wkłada nowe”. Wśród tych “wnętrzności” znajdą się także nowe funkcje, dzięki którym platforma będzie bardziej konkurencyjna względem Steama.

Epic planuje wprowadzić “Przestrzenie społeczności”. Te rozwiązania obejmą tworzenie awatarów, profili gracza oraz funkcje wysyłania wiadomości, także między platformami. Epic Games Store doda także czat głosowy i niezależne od gier grupy imprezowe. Te rozwiązania mają pojawić się już w maju, o czym zapewniał wiceprezydent Epic Games Store.

Jesienią pojawią się za to ulepszenia w zarządzaniu grami. Wśród nich biblioteka wieloplatformowa wraz z funkcją zarządzania bibliotekami. Strony główne także zostaną zmodyfikowane w zależności od kraju, z jakiego loguje się użytkownik. W nieokreślonym terminie w tym roku ma także pojawić się coś na wzór internetowego forum. Najpierw pojawi się ono w formie testowej.

Źródło: Eurogamer