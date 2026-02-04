GTA VI na pewno w tym roku? Prezes Take-Two potwierdza

Take-Two przygotowuje się do premiery GTA VI i wiele wskazuje na to, że listopadowa data premiery okaże się ostateczną. Do trzech razy sztuka?

Take-Two opublikowało wyniki za trzeci kwartał fiskalny i odniosło się do najbardziej wyczekiwanej premiery studia Rockstar. Prezes Strauss Zelnick podczas rozmowy z The Game Business, a także podczas połączenia z inwestorami potwierdził, że latem 2026 pojawią się kolejne „marketingowe akcje” dotyczące GTA VI. Jednocześnie firma utrzymuje zdanie na temat premiery gry zaplanowanej na 19 listopada 2026 roku.

Kiedy premiera GTA VI i co planuje Take-Two?

Zelnick podkreślił, że harmonogram pozostaje bez zmian, a komunikacja marketingowa przyspieszy w okresie letnim. - Czujemy się z tą [datą premiery – red.] świetnie - powiedział The Game Business. Dodał: - Znacie mnie na tyle dobrze, że już sama zapowiedź, iż latem będziemy mieć marketingowe akcje, to duże odejście od tego, co zwykle mówię, czyli że nasze marki ogłoszą działania marketingowe.

W ostatnich tygodniach menedżer wzmacniał przekaz o stabilności daty wydania, wskazując, że listopad 2026 jest „bardziej realnym” terminem niż wcześniejszy 2025 rok. Firma opóźniała premierę gry już dwukrotnie – początkowy 2025 rok zmieniono na 26 maja 2026 roku, a następnie na listopad.

W raporcie finansowym Take-Two wszystkie prognozy wspierają wizję jesieni z premierą GTA VI. Firma zaznacza jednak, że do debiutu pozostało jeszcze kilka miesięcy i kalendarz zawsze może się zmienić.

GTA V odpowiada za niemal połowę sprzedaży serii

Równolegle Take-Two podało nowy pułap sprzedaży serii. GTA V osiągnęło 225 mln sprzedanych kopii, a cała franczyza Grand Theft Auto odnotowała 465 mln nabytych egzemplarzy od premiery pierwszej gry w 1997 r. Oznacza to, że piąta odsłona odpowiada za blisko połowę całkowitej sprzedaży serii, w czym niewątpliwie udział miał komponent GTA Online.

Wyniki kwartału dla firmy przebiły prognozy: 1,76 miliarda dolarów rzeczywistego przychodu (rezerwacji netto) wobec oczekiwanych 1,6 mld dol. Istotny wkład przyniósł segment Grand Theft Auto, a GTA Online zanotowało wzrost przychodów o 27 proc. To wszystko ponad 12 lat od premiery modułu do rozgrywki wieloosobowej, który ciągle się rozwija.

Źródło: Wccftech