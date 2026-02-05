Steam Machine coraz bliżej. AMD potwierdza nadchodzącą premierę

Steam Machine wraca do gry i chce namieszać na rynku konsol. Valve szykuje sprzęt, który ma rzucić wyzwanie Xboxowi i PlayStation. Według zapowiedzi AMD, ma on zadebiutować już niedługo.

Steam Machine to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych premier w świecie gier. Nowa konsola Valve ma ambicje bezpośrednio rywalizować z Xboxem oraz PlayStation, oferując graczom połączenie wygody znanej z konsol z otwartością i mocą komputerów PC. Sprzęt od momentu pierwszych zapowiedzi wzbudza ogromne zainteresowanie graczy.

Jedną z największych zagadek pozostawał jednak termin premiery Steam Machine. Valve konsekwentnie unikało podawania konkretnej daty, co tylko podsycało spekulacje. Przełom nastąpił wraz z wypowiedzią szefowej AMD, która jako kluczowy partner technologiczny projektu uchyliła rąbka tajemnicy na temat planów wydawniczych konsoli.

AMD potwierdza termin premiery Steam Machine

AMD oficjalnie potwierdziło, że Steam Machine trafi do sprzedaży w najbliższym czasie. Podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom finansowym za IV kwartał 2025 r. prezes firmy, dr Lisa Su, zdradziła, że Valve jest na dobrej drodze do rozpoczęcia sprzedaży nowej konsoli na początku 2026 r. Kiedy dokładnie? Tego nie wiadomo, ale zapewne chodzi o najbliższe miesiące.

Deklaracja znacząco zwiększyła oczekiwania wobec Steam Machine, która ma realną szansę stać się trzecim wielkim graczem na rynku stacjonarnych konsol. Czy tak się stanie? Dowiemy się po premierze.

Nowa konsola Valve

Steam Machine to nowa konsola Valve, która ma połączyć świat klasycznych konsol z elastycznością peceta. Urządzenie przyjmuje formę niewielkiego, kompaktowego sześcianu z możliwością personalizacji frontu i subtelnym paskiem LED informującym o statusie systemu. Mimo małych rozmiarów Valve ma zapewniać cichą i chłodną pracę nawet pod dużym obciążeniem.

Sercem Steam Machine jest autorski układ AMD oparty na architekturach Zen 4 i RDNA 3, oferujący wydajność porównywalną z konsolami nowej generacji. Sprzęt ma umożliwiać granie w 4K przy 60 klatkach na sekundę, obsługiwać ray tracing oraz upscaling obrazu (AMD FSR). Według Valve nowa konsola będzie wielokrotnie wydajniejsza od Steam Decka i uplasuje się pomiędzy Xbox Series S a PlayStation 5.

Całość działa pod kontrolą systemu SteamOS, znanego z przenośnego Steam Decka, który zapewnia szybki dostęp do biblioteki gier Steam i trybu Big Picture. Dzięki technologii Proton użytkownicy uruchomią także tytuły bez natywnej wersji linuksowej, zachowując pełną funkcjonalność PC – od modów po dodatkowe aplikacje.