Nowy Xbox już za rok? AMD daje wskazówkę

Czy właśnie dostaliśmy potwierdzenie roku, w którym nowy Xbox trafi do sprzedaży? Nie do końca, ale Lisa Su daje do zrozumienia, że termin premiery jest już zdecydowanie bliższy, niż mogliśmy oczekiwać.

Podczas omówienia wyników AMD za IV kw. 2025 r. padła pierwsza wskazówka dotycząca terminu premiery nowego Xboxa. Dr Lisa Su stwierdziła, że prace nad konsolą Microsoftu z układem częściowo dedykowanym od AMD przebiegają zgodnie z planem, by „wspierać premierę w 2027 roku”. To najkonkretniejszy dotąd sygnał czasu rynkowego debiutu, choć nie jest to formalne potwierdzenie roku premiery.

Kiedy premiera nowego Xboxa?

AMD od lat dostarcza częściowo dedykowane SoC do konsol Microsoftu – od Xbox One po bieżącą rodzinę Xbox Series. W czerwcu 2025 r. firmy ogłosiły partnerstwo przy kolejnej generacji. Dotąd ani AMD, ani Microsoft nie deklarowały momentu premiery. Najnowsza wypowiedź sugeruje, że “wsparcie premiery w 2027 r.” jest realnym scenariuszem, ale sformułowanie “wspierać premierę” pozostawia margines na zmianę planów.

W ostatnich miesiącach pojawiały się pogłoski o specyfikacji układu. Według nieoficjalnych doniesień next-gen APU o kodowej nazwie „Magnus” miałby łączyć rdzenie procesorowe Zen 6/Zen 6c z układem graficznym opartym na RDNA 5. Oprócz tego mówi się o 32 GB szybkiej pamięci operacyjnej, co w obecnych czasach może znacznie wpłynąć na cenę konsoli, która w ubiegłym roku wzrosła.

Co z wcześniejszym planem premiery w 2028 roku?

W procesie przeciw federalnej komisji handlu w USA, związanym z przejęciem Activision-Blizzard, w dokumentach Microsoftu wspomniano rok 2028 jako horyzont dla „następnej hybrydowej platformy do gier”. W materiałach rozważano także różnice pomiędzy infratrukturą ARM64 a x64. Równocześnie wewnętrzna mapa drogowa wskazywała na wczesny 2026 r. jako przewidywaną datę finalizacji projektu układu scalonego i wysyłkę pierwszych dev kitów pod koniec 2026 r. lub na początku 2027 r.

Wypowiedź Dr Lisy Su nie przesądza kalendarza Microsoftu, ale daje pewien sygnał marketingowy dla nowego Xboxa. Jak podkreślono, AMD jest „gotowe wspierać start w 2027 r.”, co stanowi ostrożną formułę w komunikacji giełdowej. Xbox nie jest jednak najważniejszym produktem, nad jakim pracuje AMD. Podczas tego samego wystąpienia prezes dodała, że firma koncentruje się obecnie na segmencie enterprise w odpowiedzi na rosnące koszty RAM.

Źródło: Tom's Hardware