Zastanawiasz się, czym są sieci Wi-Fi mesh oraz czy warto właśnie taki zestaw sieciowy wybrać zamiast pojedynczego routera? Wyjaśnimy, kiedy i dlaczego warto tak zrobić oraz wskażemy pięć najlepszych obecnie systemów Wi-Fi mesh.

Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych systemów Wi-Fi mesh w całym przekroju cenowym na rynku. Lista ułożona została począwszy od najwydajniejszych rozwiązań, a kończąc na tych najbardziej budżetowych. W artykule znajdziecie również więcej informacji na temat Wi-Fi mesh i tego, czym się kierować, wybierając zestaw dla siebie.

Jaki system Wi-Fi mesh wybrać? Ranking na rok 2026

ASUS ZenWiFi BT10 - ekstremalnie szybki i funkcjonalny system Wi-Fi 7 - rozwiązanie bezkompromisowe (1300 zł / węzeł)

TP-Link Deco BE65 - przyjazny i łatwy w obsłudze system Wi-Fi 7 z dostępem do wybitnej kontroli rodzicielskiej (1000 zł / węzeł)

Ubiquiti UniFi U7 Pro - bardzo opłacalny i wyśmienicie skalowalny system Wi-Fi 7 dla wymagających użytkowników (750 zł / węzeł)

Netgear Orbi RBK762S-100EUS - trzyzakresowy duet Wi-Fi 6 do średnich domów i większych mieszkań (500 zł / węzeł)

Cudy M3000 - podstawowy dwuzakresowy system Wi-Fi 6 do małego domu lub typowego mieszkania (160 zł / węzeł)

Mesh do zadań specjalnych:

Co to jest system Wi-Fi mesh?

Sieć mesh (lub po polsku „sieć kratowa”) odnosi się zasadniczo do topologii infrastruktury sieciowej, ale potocznie zwykło się tak nazywać zestawy punktów dostępowych, które ze sobą ściśle współpracują. To w żadnym przypadku nie jest nic nowego i już dawno to rozwiązanie stało się przystępne dla użytkowników domowych, a co więcej, często wspierane jest przez standardowe routery w rozsądnej cenie (o których możecie przeczytać w artykule: Top 10 routerów domowych). W skrócie Wi-Fi mesh można nazwać lepszą i zalecaną alternatywą dla repeaterów oraz instalacji z tradycyjnymi punktami dostępowymi Wi-Fi. To, co taką sieć jednak wyróżnia, to sposób w jaki jest ona widoczna z punktu widzenia urządzeń odbiorczych (telefonu, laptopa itp.).

Wi-Fi mesh nie wymaga do działania połączenia kolejnych punktów kablem sieciowym, ale często jest to bardzo korzystne rozwiązanie

W przypadku klasycznych rozwiązań (o których możecie poczytać w artykule: Jaki repeater Wi-Fi kupić?) zwykle sieci rozpowszechniane przez każdy z punktów mają różne nazwy, a nawet jeżeli nazwa jest taka sama, to widzimy ją podwójnie i przełączenie na bliższy odbiornik nastąpi dopiero, gdy utracimy całkowicie sygnał z poprzedniego źródła. Prowadzi to do sytuacji, w której bardzo długo możemy utrzymywać się na końcówce zasięgu jednego z nadajników, co oczywiście znacząco pogarsza parametry pracy łącza (wyższe opóźnienia i niższy transfer - możecie je sprawdzić uruchamiając test szybkości internetu).

Systemy mesh korzystające z dedykowanego zakresu dla komunikacji między sobą oferują znacznie większe przepustowości i mniej tracą na wydajności wraz z dokładaniem kolejnych punktów

Sytuacja wygląda zgoła inaczej w przypadku systemów potocznie zwanych jako “sieć mesh” - urządzenia odbiorcze widzą tylko jedną sieć, a kolejne węzły (punkty dostępowe) są traktowane jako oddalone od routera anteny. Pozwala to na całkowicie płynne przechodzenie połączenia pomiędzy punktami, do których w danej chwili mamy wyraźnie lepszy zasięg. Mechanizm ten nazywa się roamingiem Wi-Fi i realizowany jest przez protokoły 802.11r oraz 802.11k - pierwszy z nich przyspiesza przełączanie pomiędzy dostępnymi punktami, a drugi optymalizuje wybór spośród dostępnych punktów dostępowych.

Na co zwracać uwagę wybierając sieć Wi-Fi mesh?

Rozwiązania typu Wi-Fi mesh na rynku potrafią znacząco się od siebie różnić konstrukcyjnie, jednak praktycznie każdy będzie lepszym wyborem od zwyczajnych wzmacniaczy – z tym tylko wyjątkiem, że zwykle starsze routery nie będą zgodne z tą technologią (w przeciwieństwie do wzmacniaczy, które zadziałają z każdym “zastanym” Wi-Fi), zatem czasami przejście na Wi-Fi mesh będzie oznaczało wymianę również głównego routera.

Najważniejsze parametry to ilość obsługiwanych przez system mesh zakresów oraz standard, w jakim pracuje. Warto też zwrócić uwagę na przepustowość złącza WAN. W praktyce parametry te należy interpretować następująco:

Ilość dostępnych zakresów - standardowo dostępne są dwa zakresy pasma - 2,4 GHz oraz 5 GHz. Węzły podłączone przewodowo do głównego routera będą oba zakresy udostępniać urządzeniom odbiorczym. Dopiero, gdy konieczne będzie łączenie się z głównym routerem bezprzewodowo, jeden z zakresów zostanie do tej funkcji oddelegowany lub współdzielony z urządzeniami końcowymi. W takim przypadku lepiej sprawdzają się routery ze specjalnym trzecim zakresem (zwykle 6 GHz) przewidzianym do takiej komunikacji. Zakres ten można również wykorzystywać na potrzeby szybkiej transmisji między urządzeniami końcowymi - zwłaszcza jeżeli węzły z routerem komunikują się przewodowo.

- standardowo dostępne są dwa zakresy pasma - 2,4 GHz oraz 5 GHz. Węzły podłączone przewodowo do głównego routera będą oba zakresy udostępniać urządzeniom odbiorczym. Dopiero, gdy konieczne będzie łączenie się z głównym routerem bezprzewodowo, jeden z zakresów zostanie do tej funkcji oddelegowany lub współdzielony z urządzeniami końcowymi. W takim przypadku lepiej sprawdzają się routery ze specjalnym trzecim zakresem (zwykle 6 GHz) przewidzianym do takiej komunikacji. Zakres ten można również wykorzystywać na potrzeby szybkiej transmisji między urządzeniami końcowymi - zwłaszcza jeżeli węzły z routerem komunikują się przewodowo. Obsługiwany standard Wi-Fi - tu oczywiście mowa o numerze, który znajdziemy obok hasła “Wi-Fi”. Najnowszy obecnie standard to Wi-Fi 7 (choć są już zapowiedzi standardu Wi-Fi 8), który na ten moment obsługują głównie najlepsze i najszybsze zestawy mesh. Dla mniej wymagających odbiorców nadal przyszłościowym rozwiązaniem będzie Wi-Fi 6 z obsługą OFDMA. Na ten moment (końcówkę 2025 i początek 2026) odradzamy już zakup sprzętu zgodnego z Wi-Fi 5.

- tu oczywiście mowa o numerze, który znajdziemy obok hasła “Wi-Fi”. Najnowszy obecnie standard to Wi-Fi 7 (choć są już zapowiedzi standardu Wi-Fi 8), który na ten moment obsługują głównie najlepsze i najszybsze zestawy mesh. Dla mniej wymagających odbiorców nadal przyszłościowym rozwiązaniem będzie Wi-Fi 6 z obsługą OFDMA. Na ten moment (końcówkę 2025 i początek 2026) odradzamy już zakup sprzętu zgodnego z Wi-Fi 5. Przepustowość WAN - port WAN to złącze, którym doprowadzamy internet do naszego systemu mesh, jeżeli ma pracować jako główny router (w trybie pracy jako punkt dostępowy można ten parametr pominąć). Jeżeli nasz dostawca łącza oferuje prędkości ponad 1000 Mbps (albo w przyszłości chcielibyśmy z tak szybkiego łącza korzystać), to konieczne będzie wyposażenie się w zestaw Wi-Fi mesh z WAN o przepustowości 2500 Mbps. Standardem, poniżej którego nie można obecnie schodzić, jest złącze WAN 1000 Mbps (1 Gbps).

TOP 5 systemów mesh:

Propozycje poniżej zwykle dotyczą zestawów typu 3-pack, jednak wiele z nich można zakupić również w duecie lub nawet dokupić pojedynczy punkt, gdyby się okazało, że gdzieś jeszcze w domu przydałoby się polepszyć zasięg Wi-Fi. Zestawienie otwieramy od najmocniejszych konstrukcji, które jednocześnie nie drenują całkowicie kieszeni, a na sam koniec przygotowaliśmy jeszcze kilka propozycji do zadań specjalnych.

ASUS ZenWiFi BT10 - ekstremalnie szybki i funkcjonalny system Wi-Fi 7 - rozwiązanie bezkompromisowe

Jeżeli potrzebujecie absolutnie najszybszego, najbardziej funkcjonalnego i przyszłościowego rozwiązania, które teraz faktycznie mocniej zakłuje w kieszeni, ale da spokój ducha na zapewne resztę obecnej dekady i możliwe, że jeszcze kilka kolejnych lat, to ASUS Zen WiFi BT10 jest właśnie takim wyborem. Każdy z tych punktów dostępowych pod względem mocy obliczeniowej konkuruje z laptopami biurowymi (4 rdzenie, 2 GB RAM), a od strony rozwiązań sieciowych jest jeszcze lepiej. Dostajemy po dwa złącza 10 GbE - jedno z nich można również wykorzystać na potrzeby przyłącza WAN (zamiast domyślnego 1 GbE), a do drugiego podpiąć przełącznik sieciowy lub kolejny punkt ZenWiFi BT10.

Przy czym w tym przypadku komunikacja przewodowa punktów nie wniesie aż tyle, co w tańszych zestawach Wi-Fi mesh, jako że ZenWi-Fi BT10 oferuje trzy zakresy komunikacji bezprzewodowej, w tym 6 GHz z przepustowością przekraczającą 11 Gbps! Zakres 5 GHz to blisko 6 Gbps, zatem nawet jeżeli routery będą komunikować się między sobą w tym szybszym zakresie, to nadal dla użytkowników pozostaje aż nadto przepustowości. Wbudowane osiem anten i obsługa MU-MIMO 4x4 (dla 5 GHz i 6 GHz) sprawia, że sprawdzi się nawet w środowisku bardzo gęsto upakowanym akcesoriami. A wszystko to obsługiwane przez bardzo funkcjonalną aplikację mobilną oraz rekordowo rozbudowany panel w przeglądarce. To zaiste zestaw Wi-Fi mesh OSTATECZNY.

TP-Link Deco BE65 - przyjazny i łatwy w obsłudze system Wi-Fi 7 z dostępem do wybitnej kontroli rodzicielskiej

Jeżeli nie potrzebujemy aż tak astronomicznych przepustowości, a do tego zadowoli nas dosyć prosta, ale też przez to ograniczona obsługa sieci poprzez aplikację mobilną, to TP-Link Deco BE65 będzie super wyborem. Dostajemy cztery złącza 2,5 Gbps (w tym jedno do podłączenia internetu), a od strony Wi-Fi nadal mamy trzy nowoczesne zakresy, ale z przepustowością obciętą o połowę (do 6 Gbps dla 6 GHz i 3 Gbps dla 5 GHz). To samo można jednak powiedzieć o kolejnej, jeszcze lepiej wycenionej propozycji od Ubiquiti, ale Deco BE65 nie trafił tu jednak bez powodu. To, co go wyróżnia, to możliwość rozszerzenia funkcjonalności kontroli rodzicielskiej do niespotykanego w tej branży poziomu.

Zgadza się - rozszerzenie oznacza tu wykupienie dodatkowo subskrypcji płatnej cyklicznie (miesięcznie lub rocznie), ale jeżeli kontrola nad najmłodszymi użytkownikami i ochrona ich przed niebezpieczeństwami w sieci to dla was priorytet, to zdecydowanie warto się nad tym rozwiązaniem pochylić. TP-Link oferuje złożone narzędzia kontroli oraz analizy aktywności najmłodszych w sieci. Możliwość ograniczania dostępu całkowicie lub czasowo do wybranych usług lub serwisów okazuje się zbawienna, a dodatkowo mamy też możliwość skorzystania z zaawansowanej ochrony całej naszej sieci przed złośliwym oprogramowaniem.

Ubiquiti UniFi U7 Pro - bardzo opłacalny i wyśmienicie skalowalny system Wi-Fi 7 dla wymagających użytkowników

Rozwiązania od Ubiquity jak zwykle odstraszają bardzo wysoką ceną oraz nieco wolniejszym wprowadzaniem wszelkich nowości do swojej oferty, choć nie da się im odmówić tego, że odznaczając się najlepszą w branży stabilnością oraz długoletnim wsparciem dla swoich sprzętów. Problem ceny można tu obejść wybierając jedynie system punktów dostępowych Wi-Fi mesh, jak wskazany przez nas UniFi 7 Pro i pozostać przy swoim obecnym routerze (lub zakupić dedykowany router bez Wi-Fi od Ubiquity). Wtedy takie rozwiązanie okazuje się plasować w optymalnym segmencie cenowym dla większości kupujących.

Polecany system UniFi U7 Pro dodatkowo wybitnie dobrze sprawdzi się na potrzeby nowych inwestycji - świeżo budowanych domów, mieszkań czy nawet powierzchni biurowych, w których możemy sobie zaplanować ulokowanie takich punktów na suficie i doprowadzić do każdego z nich jedynie przewód RJ45, jako że punkty te obsługują zasilanie PoE (prosto z przełącznika sieciowego). Oczywiście wtedy czeka nas też zakup przełącznika PoE, a te do tanich nie należą, ale dzięki temu uzyskujemy instalację praktycznie na całe życie, z możliwością skalowania jej dowolnie w przyszłości.

UniFi to nadal system trzyzakresowy oferujący sumarycznie do 9,3 Gbps na wszystkich zakresach (a przypominamy, że w przypadku Wi-Fi 7 faktycznie można te przepustowości sumować!) - w tej cenie bez szału, ale przypominamy, że tu głównie dopłacamy za solidność. Sterowanie przez aplikację oraz panel w przeglądarce daje podobne lub nawet większe możliwości konfiguracji, co topowy router ASUSa, ale przy tym jeszcze lepsze narzędzia do analizy ruchu w sieci. Jeżeli zatem macie już istniejącą instalację albo nieradzący sobie z Wi-Fi router od dostawcy internetu, to właśnie to rozwiązanie może okazać się najlepszym wyborem.

Netgear Orbi RBK762S-100EUS - trzyzakresowy duet Wi-Fi 6 do średnich domów i większych mieszkań

Schodzimy nieco na ziemię, przy okazji też porzucając najnowszy standard Wi-Fi 7 i wsparcie dla zakresu 6 GHz. Netgear Orbi to jednak nadal bardzo dobrze zaprojektowany system Wi-Fi mesh z uwagi na trzy zakresy pracy (dodatkowy zakres 5 GHz używany jest na potrzeby komunikacji pomiędzy punktami). To nadal blisko 10 Gbps łącznej przepustowości bezprzewodowej oraz wbudowany czteropunktowy przełącznik 1 Gbps LAN, choć to tylko w przypadku głównego routera, jako że Orbi RBK762S sprzedawany jest zawsze jako duet i drugi z punktów pełni tylko funkcję punktu dostępowego. W jego przypadku dostajemy tylko dwa złącza RJ45 dla sieci LAN.

Kluczowe jednak jest to, że nie musimy tych punktów łączyć kablem, aby osiągnąć wysoką przepustowość połączenia pomiędzy nimi - to właśnie daje nam trzeci zakres Wi-Fi w przypadku sieci mesh. Oba punkty w zestawie Netgear Orbi są naprawdę dużych rozmiarów (warto mieć to na uwadze - z trudem zmieszczą się na typowym regale z IKEII), co wynika z zastosowania dużych anten, tak aby tylko te dwa urządzenia radziły sobie z pokryciem nawet dużych i wielokondygnacyjnych domów. Oprogramowanie (w tym aplikacja mobilna) jest przystępne w obsłudze i wystarczająco rozbudowane, aby sieć skonfigurować pod swoje preferencje.

Cudy M3000 - podstawowy dwuzakresowy system Wi-Fi 6 do małego domu lub typowego mieszkania

Na koniec zostaje najbardziej podstawowe rozwiązanie w standardzie Wi-Fi mesh, które jesteśmy skłonni polecić w przypadku parterowych domów, konstrukcji drewnianych lub typowych mieszkań, w których zwykły router mimo wszystko sobie nie radzi z utrzymywaniem stabilnego połączenia ze wszystkimi urządzeniami. Dobrze sprawdzi się też w nieco większych budynkach, ale tylko pod warunkiem, że wszystkie węzły połączymy ze sobą przewodowo, jako że Cudy M3000 to system już tylko dwuzakresowy w kwestii Wi-Fi.

Do dyspozycji mamy przepustowość 2,4 Gbps w zakresie 5 GHz oraz 0,5 Gbps dla zakresu 2,4 GHz i jeżeli węzły nie będą spięte przewodowo, to ta przepustowość będzie współdzielona również na potrzeby ich wewnętrznej komunikacji, co znacząco obniży wydajność całej sieci. Warto jednak podkreślić, że jest to system gotowy na szybsze łącze z internetem - złącze WAN obsługuje do 2,5 Gbps. Aplikacja jest już bardzo skromna, ale nadal pozwala zarządzać podstawowymi parametrami, a resztę trzeba regulować z poziomu panelu w przeglądarce.

System Wi-Fi mesh dedykowany dla graczy

Jeżeli rozbudowę domowego Wi-Fi planujecie głównie z uwagi na jakość połączenia w grach, to warto rozważyć wybór systemu dedykowanego dla graczy. My w tym przypadku polecamy ASUS GT6, który parametrami komunikacji bezprzewodowej plasuje się na poziomie Deco BE65 oraz UniFi U7 Pro, ale posiada mocniejsze podzespoły (SoC z większą liczbą rdzeni), aby sprawniej zarządzać ruchem w sieci i skutecznie priorytetyzować pakiety związane z grami (funkcja QoS dedykowana grom). Jest też dedykowane gamingowe złącze LAN, które z automatu będzie miało najwyższy priorytet, a w przypadku graczy mobilnych możemy w aplikacji odpalić doraźnie “Game Boost” dla naszego urządzenia i przyznać mu wysoki priorytet, nawet jeżeli mamy losowy adres IP.

Router ASUSa z tej serii oferuje też dostęp do gamingowego VPN, zatem specjalnej wirtualnej sieci prywatnej, która daje szybszy dostęp do serwerów popularnych gier onlinie. Dzięki temu osiągamy niższe opóźnienia (tzw. “ping”) podczas samej gry. Nie da się też obojętnie przejść obok stylistyki tego urządzenia - idealnie wpasowuje się w pokój ambitnego gracza.

Węzły Wi-Fi mesh do pracy na zewnątrz

Czasami martwe strefy zasięgu Wi-Fi dotyczą nie tylko wybranych pomieszczeń wewnątrz domu, ale również obszaru na jego tyłach lub bezpośrednio przed fasadą. Jeżeli irytuje was wolny internet podczas scrollowania rolek, wylegując się na świeżo skoszonej trawce albo musicie podjechać pod samą bramę garażu, aby uzyskać dostęp do sieci lokalnej w celu otwarcia tejże bramy, to warto rozważyć systemy Deco i Ubiquiti wspomniane wyżej, a do tego dokupić jeszcze odpowiednią ilość punktów zewnętrznych - odpowiednio Deco X50-Outdoor oraz UBIQUITI U7-Outdoor. To specjalne wersje do montażu na zewnątrz budynku, które dobrze znoszą trudne warunki atmosferyczne i oferują analogiczne parametry łączności, co ich wewnętrzne odpowiedniki.

Systemy Wi-Fi mesh z nowoczesnym routerem LTE/5G (na kartę SIM)

Ostatecznie mamy jeszcze zestawy mesh, w których można dokupić główny punkt z wbudowanym routerem LTE/5G i z możliwością podpięcia zewnętrznych anten dla komunikacji z masztami GSM. Tutaj możemy polecić relatywnie tani, ale nadal przyzwoity zestaw Cudy P4, a dla bardziej wymagających użytkowników jest jeszcze Deco X50 5G kompatybilny z całym ekosystemem TP-Link Deco. Jeżeli zatem korzystacie z tego typu przyłącza do sieci, to sam router może być już częścią sieci Wi-Fi mesh.

Najlepszy system Wi-Fi mesh to ten dopasowany do naszych potrzeb

Wszystkie powyżej opisane systemy Wi-Fi mesh sprawdzą się wyśmienicie w stosownych do ich możliwości warunkach. Pamiętajcie, że w dzisiejszych czasach Wi-Fi to ostatnie, na czym w domu chcecie oszczędzać, jako że praktycznie wszystkie urządzenia zaczynają wymagać takiej łączności. To jeden z tych przypadków, w którym chytry płaci dwa razy, zatem dobrze przeanalizujcie swoje potrzeby i potem dopiero do nich przygotujcie budżet - nie odwrotnie! Pamiętajcie też, że w większości mieszkań o powierzchni do 80 mkw wystarczy solidny i nowoczesny router Wi-Fi 6/7.

Ostatecznie, jeżeli już zdecydujecie się na zakup zestawu Wi-Fi mesh, to gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszymi testami dotyczącymi wpływu rozlokowania węzłów sieciowych na wydajność naszej sieci. Sprawdziliśmy tam również wydajność wszystkich trzech metod łączenia węzłów ze sobą oraz zebraliśmy kilka ogólnych porad - zdecydowanie warto zajrzeć :)