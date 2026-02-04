Chappell Roan trafia do gry. Nowa odsłona Fortnite Festival

5 lutego 2026 r. Chappell Roan dołącza jako Icon do sezonu 13 Fortnite Festival. W grze pojawią się nowe skórki, utwory i emotki.

Chappell Roan, laureatka Grammy, zostaje kolejną Icon w Fortnite Festival. Artystka trafi też do trybów Battle Royale. To kontynuacja serii kolaboracji z popkulturą po Billie Eilish, Metallice czy Gorillaz.

Przepustka "Heartcore" i zawartość kosmetyczna

Przepustka "Heartcore" doda Jam Track Pink Pony Club oraz skórkę Chappell w różu (z możliwością odblokowania czerwonego wariantu). Obie wersje bazują na strojach Pink Pony z trasy koncertowej Roan. Gracze będą mogli również znaleźć nowe akcesoria, takie jak: keytar Księżniczki Midwestu, mikrofon Subway Serenader oraz perkusję Supernova. Styl będzie mógł być również uzupełniony plecakiem Gwiazda Różowego Kucyka, który zmienia kolor z różowego na czerwonego, gdy gra muzyka.

Trzecia skórka Roanna d'Arc nawiązuje do występu z utworem "Good Luck, Babe" na MTV VMAs 2024. Do tego pojawi się emotka "Femininomenon" i towarzysz - kucyk Pink Pony w kowbojskim kapeluszu.

Wyciek na X i reakcje fanów

O debiucie Roan dyskutowano na X po przeciekach HypeX. Pokazano różowego, konfetti-pony i klub w kształcie gwiazdy. Fani wskazywali podobieństwo do konia z występu artystki na Grammy 2025.

Uwagę zwróciły też sceniczne stylizacje. Kapelusz kowbojski i różowa, błyszcząca zbroja piersiowa powracają w grze. Redakcja zwraca uwagę na "rycerski" kostium z VMAs, który wyróżniał się wizerunkowo.

Utwory i emotki w Fortnite

Razem z paczką pojawią się tańce i hity Chappell Roan: "Good Luck, Babe!", "Pink Pony Club" oraz "The Giver". To wzmocni muzyczny aspekt Fortnite Festival i może generować nowe klipy społeczności.

Popularność skórek gwiazd zwykle winduje aktywność w grze. Wiele wskazuje, że na mapie zobaczymy grupy Chappell Roan przemierzające Sunset Falls z różowymi akcentami i nowymi animacjami.