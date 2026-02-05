Monitory

iiyama obniża ceny monitorów. Można zaoszczędzić nawet 500 zł

Kraków przejmuje pałeczkę po Katowicach, a IEM 2026 staje się dobrą okazją do konkretnych obniżek sprzętu dla graczy. iiyama przecenia monitory G-Master – od szybkich 24 cali po 43-calowe 4K.

Z okazji inauguracyjnej edycji Intel Extreme Masters w Krakowie marka iiyama przygotowała czasową promocję na wybrane monitory gamingowe z serii G-Master. Oferta obowiązuje do 28 lutego 2026 roku i obejmuje kilka modeli o różnych przekątnych oraz rozdzielczościach.

IEM Kraków 2026 – zmiana lokalizacji, ta sama ranga 

Intel Extreme Masters to jeden z najważniejszych i najdłużej organizowanych cykli turniejów e-sportowych na świecie. Turniej funkcjonuje od 2006 r. i jest kojarzony przede wszystkim z rywalizacją na najwyższym poziomie w Counter-Strike. Po latach rozgrywek w Katowicach, edycja 2026 otwiera nowy rozdział – po raz pierwszy wydarzenie odbędzie się w Krakowie. 

Promocja na monitory iiyama

Promocja dotyczy wybranych modeli iiyama G-Master, czyli serii skierowanej do graczy, ale często wykorzystywanej także do pracy i multimediów. W zestawieniu znalazły się monitory: 

iiyama G-Master GB2441HSU-B1 Black Hawk (24", Full HD) - 409 zł zamiast 469 zł (oszczędność 60 zł)

 

iiyama G-Master G2741QSU-B1 Black Hawk (27", QHD) - 559 zł zamiast 659 zł (oszczędność 100 zł)

 

iiyama G-Master GB3295QSU-B1 Gold Phoenix (32", QHD) - 999 zł zamiast 1199 zł (oszczędność 200 zł)

 

iiyama G-Master GB3290QSU-B1 Gold Phoenix  (32", QHD) - 1199 zł zamiast 1399 zł (oszczędność 200 zł)

 

iiyama G-Master G4380UHSU-B2 Red Eagle (43", 4K UHD) - 2089 zł zamiast 2589 zł (oszczędność 500 zł)

 

Seria G-Master standardowo oferuje niskie czasy reakcji, wysokie częstotliwości odświeżania oraz obsługę technologii synchronizacji obrazu (AMD FreeSync i NVIDIA G-Sync Compatible), co ogranicza zrywanie i przycinanie obrazu w grach. 

Dla kogo ta oferta ma sens?

Promocja może zainteresować przede wszystkim osoby, które planują wymianę starszego monitora na model o wyższym odświeżaniu lub szukają większego ekranu do gier i pracy bez wchodzenia w segment najdroższych konstrukcji. Dzięki promocji sprzęt będzie można zakupić trochę taniej.

