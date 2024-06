Aplikacje Windows na ChromeOS. Google przejmuje Cameyo

Google ogłosiło przejęcie firmy Cameyo, która specjalizuje się w tworzeniu narzędzi do wirtualizacji aplikacji Windows na urządzeniach z systemem ChromeOS. Jak podaje Tech Crunch, szczegóły finansowe transakcji nie zostały ujawnione.

W swoim wpisie na blogu, CEO Cameyo Andrew Miller oraz lider produktu Google Naveen Viswanatha, podkreślili, że to przejęcie przyniesie korzyści użytkownikom ChromeOS. Dzięki technologii Cameyo, użytkownicy będą mieli większy dostęp do aplikacji Windows bez konieczności skomplikowanej instalacji czy aktualizacji. „Łącząc moc ChromeOS z innowacyjną technologią dostarczania aplikacji Cameyo, umożliwiamy firmom modernizację infrastruktury IT, jednocześnie zachowując inwestycje w istniejące oprogramowanie” – napisali Miller i Viswanatha.

Historia i technologia Cameyo

Firma Cameyo została założona w 2018 roku przez CTO Eyala Dotana i Andrew Millera. Jej celem było stworzenie platformy do wirtualizacji aplikacji Windows, aby mogły działać na urządzeniach bez Windowsa oraz w przeglądarkach internetowych. Technologia Cameyo umożliwia uruchamianie aplikacji z chmury publicznej, prywatnej lub hybrydowej.

Co to jest ChromeOS? ChromeOS to system operacyjny opracowany przez firmę Google. Został zaprojektowany jako lekki, szybki i prosty system operacyjny oparty na jądrze Linuxa. ChromeOS jest zbudowany wokół przeglądarki internetowej Google Chrome i jest zoptymalizowany do działania w środowisku internetowym. Oto kilka kluczowych cech ChromeOS: Chmura: ChromeOS jest ściśle zintegrowany z usługami w chmurze Google, takimi jak Google Drive, Google Docs, Gmail i inne. Użytkownicy przechowują większość swoich plików i aplikacji w chmurze.

Szybkość i prostota: System jest zaprojektowany tak, aby uruchamiał się szybko i był łatwy w obsłudze. Interfejs jest prosty i przypomina przeglądarkę internetową.

Bezpieczeństwo: ChromeOS oferuje wiele funkcji bezpieczeństwa, w tym automatyczne aktualizacje, sandboxing aplikacji oraz różne warstwy ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.

Aplikacje: Początkowo ChromeOS obsługiwał tylko aplikacje webowe. Jednak z czasem dodano wsparcie dla aplikacji Android z Google Play Store oraz dla aplikacji Linux, co zwiększyło jego funkcjonalność.

Urządzenia: ChromeOS jest używany głównie na Chromebookach, które są laptopami zaprojektowanymi do działania z tym systemem operacyjnym. Istnieją także urządzenia takie jak Chromeboxy (stacjonarne komputery) i Chromebase (all-in-one). ChromeOS jest popularny w edukacji i w środowiskach, gdzie proste, bezpieczne i tanie rozwiązania komputerowe są preferowane.

Współpraca i przyszłość

Google współpracowało z Cameyo już w ubiegłym roku, wprowadzając funkcje takie jak integracja systemu plików lokalnych aplikacji Windows oraz możliwość dostarczania wirtualnych aplikacji Windows jako progresywnych aplikacji internetowych. Jak zauważa Tom Warren z The Verge, Google stara się promować ChromeOS w sektorze biznesowym i edukacyjnym. Dzięki technologii Cameyo, organizacje mogą łatwiej przechodzić na ChromeOS lub korzystać z obu systemów równocześnie. Wiele instytucji, w tym szkoły i instytucje finansowe, już teraz polega na oprogramowaniu Cameyo.

Przejęcie Cameyo przez Google może znacząco wpłynąć na przyszłość ChromeOS, oferując użytkownikom nowe możliwości i zwiększając jego atrakcyjność na rynku.

źródło: Tech Crunch