Assassin's Creed Mirage wylądował na iPhone'ach. I to w wyjątkowo niskiej cenie

Chcesz ograć Assassin's Creed Mirage? Może ciężko w to uwierzyć, ale sprzęt Apple'a to aktualnie jedna z najtańszych opcji.

We wrześniu 2023 Apple ogłosił, że - w ramach współpracy z dużymi wydawcami - na iPhone’y 15 Pro i 15 Pro Max trafią takie gry AAA jak Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding oraz Assassin's Creed Mirage. Nadeszła pora na debiut ostatnich z zapowiedzianych tytułów.

Assassin's Creed Mirage na iPhone’a 15 Pro. Od razu w promocji

W App Storze nowa gra Ubisoftu została wyceniona na 259,99 zł, ale na start wydawca przygotował 50-procentową zniżkę. Do 20 czerwca Assassin's Creed Mirage dostępny będzie w cenie 129,99 zł.

Gra miała swoją światową premierę w październiku 2023, więc to wyjątkowo konkurencyjna cena jak na relatywnie świeży tytuł. W chwili publikacji tego tekstu Assassin's Creed Mirage kosztuje 199,90 zł w Ubisoft Storze oraz 229,90 zł w sklepach PS Store i Xbox. Jedynie Epic Games Store również przygotował chwilową 50-procentową obniżkę, dzięki której gra jest dostępna za 99,95 zł.

Produkcja Ubisoftu jest kompatybilna z iPhone’ami 15 Pro i 15 Pro Max oraz iPadami z czipem M1 lub nowszymi. Użytkownicy modeli iPhone 15 i 15 Plus muszą obejść się smakiem z uwagi na obecność słabszych komponentów.

Choć możliwość natywnej obsługi gry AAA przez smartfon robi wrażenie, raczej nie ma co liczyć na to, że wersja na iOS będzie najładniejszą odsłoną Assassin's Creed Mirage. Wcześniejsze porty zostały już poddane szczegółowym porównaniom graficznym, które wykazały, że Death Stranding to delikatnie okrojona wersja z PS4. Tym razem będzie zapewne podobnie.