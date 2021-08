Portal OnlyFans, choć nie powstał z myślą o udostępnianiu materiałów o charakterze erotycznym, to takim właśnie się stał. Właściciele zamierzają jednak ocieplić jego wizerunek i zakazują tego, z czego OnlyFans słynie - pornografii.

Skąd pomysł na rezygnację z dochodowych treści erotycznych na OnlyFans?

O tym, co to jest OnlyFans pisaliśmy już jakiś czas temu. W skrócie jest to platforma, która pozwala udostępniać unikatowe (premium) materiały swoim fanom - oczywiście w ramach miesięcznej subskrypcji.

Od początku działania serwisu nie był on ukierunkowany wyłącznie na treści o charakterze erotycznym i pornograficznym. Czas jednak zweryfikował potrzeby rynku i na ten moment OnlyFans kojarzymy niemal jedynie z materiałami dla dorosłych.

Problemem, który jest jednym z powodów zakazania treści 18+ jest model biznesowy platformy. Serwis potrąca jedynie 20% prowizji od subskrypcji i jest to właściwie jedyny sposób zarabiania przez właścicieli. Pozyskanie funduszy od reklamodawców jest w przypadku portalu, który kojarzy się z pornografią wyjątkowo trudne.

Nie powinien dziwić fakt, że w obliczu ogromnej, stale rosnącej popularności twórcy chcą wykorzytać potencjał serwisu na dodatkowy zarobek. Czy jednak drastyczna zmiana regulaminu nie spowoduje równie drastycznego spadku odwiedzających?

Co w takim razie zobaczymy na OnlyFans?

Konkretne wytyczne są jeszcze nieznane. Pewne natomiast jest to, że do grudnia wszystkie treści dla dorosłych mają zostać usunięte. Większość użytkowników otrzymała już krótkie komunikaty informujące w jaki sposób korzystać z platformy.

Materiały, które będą zgodne z nową polityką firmą to tak na dobrą sprawę wszystko to, co wrzucilibyśmy na Facebook lub Instagram - a więc tzw. “łagodny content”. OnlyFans zapewnia, że dozwolone będzie publikowanie nagości jako sztuki. Nie wiadomo jednak, jak regulamin zdefiniuje “sztukę”, która nie narazi użytkowników na blokadę konta.

Co sądzicie o takich zmianach na OnlyFans? Czy zakaz publikowania treści 18+ wymusi na użytkownikach rezygnację z zarabiania w ten sposób, czy może znajdą dla siebie nową platformę? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: theverge.com