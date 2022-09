Polacy postanowili stworzyć własną dystrybucję Linux, która charakterystyczne dla tego jądra bezpieczeństwo i niezawodność połączy z wyglądem i funkcjonalnością, z jakiej słyną systemy Windows czy macOS. Tak powstał EuroLinux Desktop.

EuroLinux Desktop – przyjazny Linux do domu i firmy

EuroLinux Desktop bazuje na jądrze Linux i na kodzie źródłowym RHEL (Red Hat Enterprise Linux). Ma to stanowić gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności. Równocześnie jednak rozwijający tę dystrybucję polski zespół postarał się o znacznie przyjaźniejszy interfejs oraz inne funkcje, dzięki którym aktualni użytkownicy systemów Windows czy macOS będą mogli poczuć się jak w domu.

„Jest to rozwiązanie przeznaczone dla osób i organizacji, które na co dzień korzystają z Windows lub macOS i poszukują stabilnego systemu objętego wieloletnim wsparciem technicznym” – zapowiadają autorzy. Jak twierdzą – dystrybucją EuroLinux Desktop mogą zainteresować się użytkownicy domowi, ale też podmioty administracji publicznej, placówki oświatowe oraz przedsiębiorstwa, choćby z sektora finansowego.

Red Hat Enterprise Linux znany jest jako solidny fundament pod systemy w wymagających środowiskach. EruoLinux Desktop zachowuje to, ale też dodaje funkcje i udogodnienia, które czynią tę linuksową dystrybucję znacznie bardziej przystępną. W kwestii wyglądu jest to przede wszystkim znajdujący się u dołu ekranu półprzezroczysty pasek zadań o windowsowej konstrukcji. W razie czego można go sobie przenieść i spersonalizować.

Polska dystrybucja Linux wygląda na dobrze pomyślaną

Autorzy postawili na zmodyfikowaną wersję interfejsu GNOME, wzbogaconą między innymi o możliwość umieszczania ikon na pulpicie. Mamy tu też klasyczne funkcje maksymalizacji i minimalizacji okien, ikony powiadomień z komunikatorów i programów pocztowych oraz opcjonalny tryb nocny.

Nie chodzi jednak tylko o wygląd. EuroLinux Desktop ma też po prostu dobrze działać. Stąd choćby pełna kompatybilność z najpopularniejszymi formatami wideo i audio oraz kluczowe aplikacje zainstalowane już na starcie. Wśród tych ostatnich znajdują się między innymi programy pakietu LibreOffice i przeglądarka internetowa. Instalacja kolejnych aplikacji również jest prosta – odbywa się a pomocą jednego kliknięcia.

Nie można by wreszcie pominąć faktu, że EuroLinux Desktop umożliwia instalację oprogramowania Steam, a także platform Lutris i Wine. Krótko mówiąc: ten Linux jak najbardziej nadaje się do grania. Ten akurat aspekt jest zdecydowanie bardziej skomplikowany niż w przypadku systemu Windows, ale i tak jest nieźle.

Dowiedz się więcej i pobierz, jeśli chcesz

Wszystkie informacje na temat dystrybucji EuroLinux Desktop, jak również link do pobrania obrazu ISO znajdziesz na oficjalnej stronie. Możesz też skorzystać z przycisku poniżej:

Źródło: EuroLinux