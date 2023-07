Pierwszy raz w historii Europejczycy w ciągu jednego miesiąca zarejestrowali więcej samochodów z silnikami elektrycznymi niż z silnikami Diesla. Auta na prąd stanowią coraz większe zagrożenie dla “benzyniaków”.

Dokładnie 158 252 samochodów w pełni elektrycznych (BEV) zarejestrowano w Europie w czerwcu. Przekłada się to na wynik 15,1 proc. sprzedanych aut w ogóle i jednocześnie oznacza, że to pierwszy raz w historii Europy, kiedy auta na prąd cieszyły się większym zainteresowaniem niż samochody z silnikami Diesla.

Elektryki wypierają diesle. Europa przesiada się na ekologiczne samochody

Jak wynika z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów (ACEA), zainteresowanie samochodami elektrycznymi w czerwcu br. było większe niż autami zasilanymi olejem napędowym.

Rodzaje paliw nowych samochodów w Europie (czerwiec 2023) (źródło: ACEA)

Popularnych diesli zarejestrowano w minionym miesiącu ok. 135,5 tys. egzemplarzy, czyli niespełna 20 tys. mniej niż elektryków. Diesle odpowiadały za 13,4 proc. rynku ogółem. Warto jednocześnie zaznaczyć, że trend rosnącego zainteresowania elektrykami w Europie rośnie już od dawna. W ciągu pierwszego półrocza 2023 r. w UE sprzedano o 53,8 proc. więcej samochodów elektrycznych w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r.

Samochody hybrydowy stały się drugim najpopularniejszym wyborem wśród nabywców nowych samochodów, reprezentując 24,3 proc. rynku – czytamy w raporcie ACEA.

Przekładając to na konkretne liczby, można mówić o ponad 703 tys. rejestracjach w pierwszym półroczu 2023 r. i tylko 457 tys. rejestracjach w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej samochodów na prąd przez ostatnie miesiące kupili Niemcy (220 tys.), Francuzi (137 tys.) oraz Szwedzi (52 tys.). W Polsce natomiast w pierwszym półroczu 2023 r. przybyło ok. 8,5 tys. elektryków, co stanowi wzrost o 76,7 proc. w porównaniu z okresem od stycznia do końca czerwca w 2022 r.

Samochody benzynowe nadal na pierwszym miejscu

Ponad 36 proc., czyli dokładnie 379 607 egzemplarzy samochodów benzynowych zarejestrowano w czerwcu 2023 r. Zainteresowanie “benzyniakami” nadal jest wysokie, choć statystyki pokazują, że coraz więcej ludzi wybiera hybrydy (HEV).

Aż 24,3 proc. wszystkich rejestracji dotyczyło właśnie pojazdów HEV, natomiast hybrydy plug-in (PHEV) to niespełna 8 proc. zarejestrowanych samochodów w czerwcu 2023 r. w ogóle.