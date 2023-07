Polska przekonuje się do elektryków. Raport nie pozostawia złudzeń

W Polsce jeździ już ponad 80 tys. samochodów “z wtyczką”. Jak wynika z raportu Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), w pierwszej połowie 2023 r. liczba elektryków wzrosła o ponad 70 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r.

Dokładnie 80 232 samochodów osobowych z napędem elektrycznym poruszało się po polskich drogach pod koniec czerwca br. To kolejny miesiąc, kiedy ilość aut w pełni elektrycznych (BEV) przekracza liczbę hybryd (PHEV). Tych pierwszych mamy w Polsce 40 780 egzemplarzy, natomiast drugich 39 452. Wraz z samochodami przybywa też stacji ładowania.

Polska przekroczyła barierę 40 tys. aut na prąd

Choć w przypadku polskiej motoryzacji nadal należy mówić o dominacji aut napędzanych paliwami płynnymi, zainteresowanie elektrykami bynajmniej nie maleje, czego dowodem są kolejne raporty związane z elektromobilnością publikowane przez PZPM.

Oprócz rozwijającej się floty elektrycznych osobówek, przybywa też pojazdów ciężarowych na prąd. W ostatnim analizowanym okresie w Polsce zarejestrowanych było ich 4 459 egzemplarzy, z czego zdecydowana większość, bo aż 99 proc. była napędzana wyłącznie silnikiem na prąd (BEV). Rozbudowuje się też park autobusów elektrycznych w Polsce (do 906 sztuk).

Licznik elektromobilności PZPM/PSPA. W czerwcu 2023 r. w Polsce poruszało się ponad 40 tys. samochodów napędzanych wyłącznie silnikiem elektrycznym

Rozwój elektromobilności w kontekście wzrostu poruszających się po Polsce samochodów stawia wyzwania przede wszystkim operatorom publicznych stacji ładowania. Brak odpowiedniej infrastruktury to jeden z argumentów, który podnoszą przeciwnicy aut “z wtyczką”. Okazuje się jednak, że i w tym temacie sytuacja wygląda coraz lepiej.

Wraz z końcem czerwca funkcjonowało bowiem 2 885 stacji ładowania, na których kierowcy mogli korzystać z łącznie 5709 ładowarek. Zdecydowana większość z nich to stacje AC, które obsługują wyłącznie wolne ładowanie o mocy mniejszej lub równej 22 kW (69 proc. obiektów). Udział szybkich punktów do “zatankowania” samochodu elektrycznego opartych o ładowarki z prądem stałym (DC) to natomiast 31 proc. Jednocześnie w czerwcu na mapie stacji ładowania elektryków przybyło 49 nowych stacji (112 punktów).