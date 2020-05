Firma EVGA głównie kojarzona jest z kartami graficznymi, ale w jej ofercie można znaleźć także płyty główne. Ostatnio pojawiła się tutaj wyjątkowa konstrukcja – mowa o modelu Z490 DARK, który powinien zainteresować najbardziej wymagających entuzjastów i overclockerów.

EVGA Z490 DARK – topowa płyta do podkręcania Intel Comet Lake-S

Płyta Z490 DARK przypomina wcześniejszy model Z390 DARK. Różnica jest taka, że wersja z chipsetem Z490 obsługuje nowe procesory Intel Comet Lake-S (ale przy okazji wprowadza też kilka usprawnień).

Producent przewidział podstawkę LGA 1200 i tylko dwa banki pamięci DDR4 DIMM (z obsługą modułów o taktowaniu do 4600 MHz). Warto zwrócić uwagę na obróconą konstrukcję płyty, która ma sprzyjać podkręcaniu podzespołów.

No właśnie, podkręcanie. Z490 DARK to płyta zaprojektowana typowo do OC. Entuzjastów zainteresuje:

18-fazowa sekcja z potężnym chłodzeniem

przyciski łatwego dostępu do włączania i restartowania komputera

wyświetlacze do monitorowania temperatury i napięcia

złącza do odczytu napęć

Ciekawostką są równolegle obrócone gniazda do podpięcia zasilania - ATX12V 24-pin oraz dwa EPS12V 8-pin. Nie powinno więc zabraknąć mocy (nawet przy ekstremalnym OC).

Jeżeli chodzi o złącza dla kart rozszerzeń, producent przewidział trzy wzmocnione sloty PCI-Express x16 (mogą one działać w trybie x16/-/x4 lub x8/x8/x4) oraz jeden PCI-Express x4. Dla dysków udostępniono osiem gniazd SATA, dwa M.2 i nieśmiertelne U.2.

Z tyłu wyprowadzono m.in. kilka portów USB, wyjście mini DisplayPort, a takze złącza audio 8-kanałowego kodeka Realtek ALC1220 (ze wzmacniaczem słuchawkowym EVGA NU Audio SV3H615). Nowy model wyróżnia się szybszymi kartami sieciowymi – udostępniono tutaj złącze GbE LAN i 2.5G LAN oraz bezprzewodową sieć Wi-Fi 6 (802.11ax).

Producent jeszcze nie ujawnił szczegółów na temat dostępności płyty, ale możemy oczekiwać, że będzie to jeden z droższych modeli Z490 (już Z390 DARK zaliczał się do drogich modeli, a w przypadku nowych płyt ceny jeszcze bardziej poszły w górę).

Źródło: EVGA, AnandTech

