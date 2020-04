W końcu się doczekaliśmy! Intel oficjalnie zaprezentował 10. generację procesorów Core dla komputerów stacjonarnych (Comet Lake-S). Jeżeli jednak myślicie, że już wszystko wiecie o nowych jednostkach, możecie się zdziwić – niebiescy zaskakują kilkoma nowościami.

„Nowe” procesory Intela debiutują na rynku

Jeżeli czytaliście nasze newsy, wiecie, że nowa generacja procesorów Intela wcale nie jest taka nowa. Potwierdziły się przecieki, że nadal mamy do czynienia z mikroarchitekturą Skylake i 14-nanometrową litografią. Wprowadzenie nowej konstrukcji nie jest takie łatwe, więc póki co producent bazuje na usprawnianiu odświeżaniu projektu wprowadzonego w 2015 roku przy okazji modeli Core 6. gen „Skylake-S”.



Jądro krzemowe 10-rdzeniowego procesora Intel Comet Lake-S

Co się zmieniło? Oczywiście podstawka! Gniazdo LGA 1151 zastąpiono nowym - LGA 1200. W związku z tym na rynku pojawią się też nowe płyty główne Intel – Z390, H370, B360 i H310 zastąpiono modelami Z490, H470, B460 i H410 (nieoficjalnie wiadomo, że lepsze konstrukcje mają zapewniać wsparcie także dla kolejnej generacji procesorów – Rocket Lake-S).



Porównanie budowy płyt głównych Z490 i H470

Wiemy, że nowe płyty będą lepiej wyposażone - doczekamy się też karty sieciowej 2.5G LAN (Intel I255 Foxville) i Wi-Fi 6 (Intel AX201). Entuzjastów zainteresuje mocniejsza sekcja zasilania.

Procesory Intel Comet Lake-S oferują więcej rdzeni

Skoro obecna technologia nie pozwala na wprowadzenie nowej konstrukcji, producent ma zamiar konkurować w inny sposób. Nowe procesory oferują więcej rdzeni/wątków niż poprzednicy.

Core i9 – 8 rdzeni/16 wątków → 10 rdzeni/20 wątków

Core i7 – 8 rdzeni/8 wątków → 8 rdzeni/16 wątków

Core i5 – 6 rdzeni/6 wątków → 6 rdzeni/12 wątków

Core i3 – 4 rdzenie/4 wątki → 4 rdzenie/8 wątków

Liczba rdzeni/wątków nie zmieniła się w najsłabszych modelach Pentium Gold i Celeron (tutaj nadal dostępne są odpowiednio 2 rdzenie/4 wątki oraz 2 rdzenie/2 wątki).

Specyfikacja procesorów Intel Comet Lake-S

Teraz to co tygryski lubią najbardziej – specyfikacja nowych procesorów (choć ta nie powinna być dla Was zaskoczeniem).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Cena Core i9-10900K 10/20 3,7/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB UHD 630 125 W TAK $488 Core i9-10900KF 10/20 3,7/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB - 125 W TAK $472 Core i9-10900 10/20 2,8/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB UHD 630 65 W NIE $439 Core i9-10900F 10/20 2,8/5,2 GHz

*5,3 GHz Velocity Boost DDR4-2933 20 MB - 65 W NIE $422 Core i7-10700K 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 125 W TAK $374 Core i7-10700KF 8/16 3,8/5,1 GHz DDR4-2933 16 MB - 125 W TAK $349 Core i7-10700 8/16 2,9/4,8 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 65 W NIE $323 Core i7-10700F 8/16 2,9/4,8 GHz DDR4-2933 16 MB - 65 W NIE $298 Core i5-10600K 6/12 4,1/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 125 W TAK $262 Core i5-10600KF 6/12 4,1/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB - 125 W TAK $237 Core i5-10600 6/12 3,3/4,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE $213 Core i5-10500 6/12 3,1/4,5 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE $192 Core i5-10400 6/12 2,9/4,3 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 65 W NIE $182 Core i5-10400F 6/12 2,9/4,3 GHz DDR4-2666 12 MB - 65 W NIE $157 Core i3-10320 4/8 3,8/4,6 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE $154 Core i3-10300 4/8 3,7/4,4 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 65 W NIE $143 Core i3-10100 4/8 3,6/4,3 GHz DDR4-2666 6 MB UHD 630 65 W NIE $122 Pentium Gold G6600 2/4 4,2/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 630 58 W NIE $86 Pentium Gold G6500 2/4 4,1/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 630 58 W NIE $75 Pentium Gold G6400 2/4 4,0/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 610 58 W NIE $64 Celeron G5920 2/2 3,5/ - GHz DDR4-2666 2 MB UHD 610 58 W NIE $52 Celeron G5900 2/2 3,4/ - GHz DDR4-2666 2 MB UHD 610 58 W NIE $42

Producent przygotował 22 standardowe modele, które pojawią się na sklepowych półkach. Wersje z dopiskiem K można podkręcić, a z dopiskiem F nie mają zintegrowanej grafiki (ale są za to tańsze).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Cena Core i9-10900T 10/20 1,9/4,6 GHz DDR4-2933 20 MB UHD 630 35 W NIE $439 Core i7-10700T 8/16 2,0/4,5 GHz DDR4-2933 16 MB UHD 630 35 W NIE $325 Core i5-10600T 6/12 2,4/4,0 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 35 W NIE $213 Core i5-10500T 6/12 2,3/3,8 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 35 W NIE $192 Core i5-10400T 6/12 2,0/3,6 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 35 W NIE $182 Core i3-10300T 4/8 3,0/3,9 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 35 W NIE $143 Core i3-10100T 4/8 3,0/3,8 GHz DDR4-2666 6 MB UHD 630 35 W NIE $122 Pentium Gold G6500T 2/4 3,5/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 630 35 W NIE $75 Pentium Gold G6400T 2/4 3,4/ - GHz DDR4-2666 4 MB UHD 610 35 W NIE $64 Celeron G5900T 2/2 3,2/ - GHz DDR4-2666 2 MB UHD 610 35 W NIE $42

Oprócz tego pojawi się 10 modeli o obniżonym poborze mocy (z dopiskiem T). Warto jednak zauważyć, że takie układy głównie znajdą zastosowanie w gotowych zestawach komputerowych.



Nowe procesory zaoferują bardziej dopracowaną funkcję Turbo Boost Max 3.0

Jakie zmiany względem poprzedniej generacji Coffee Lake-S Refresh? Oprócz większej liczby rdzeni/wątków, nowe procesory oferują także wyższe taktowanie, a w modelach Core i9 i Core i7 przyspieszono też kontroler pamięci RAM z 2666 do 2933. Niestety, wersje do podkręcania cechują się wyższym współczynnikiem TDP (zamiast 95 jest to 125 W) – konieczne będzie więc zastosowanie lepszego chłodzenia. Najważniejsze jest jednak to, że ceny poszczególnych segmentów nie uległy zmianie.

Jaką wydajność oferują nowe procesory Intel?

Co prawda na niezależne testy wydajności przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale producent pochwalił się pierwszymi informacjami o wydajności nowych procesorów.

Core i9-10900K to flagowy przedstawiciel nowej serii – do dyspozycji oddano 10 rdzeni/20 wątków, które pracują z taktowaniem dochodzącym do 5,3 GHz. Podobno jest to także najwydajniejszy procesor dla graczy.

Jak wyglądają osiągi w poszczególnych zastosowaniach? Core i9-10900K ma oferować o 10 - 33% lepszą wydajność w grach względem Core i9-9900K (8 rdzeni/16 wątków). Wzrost wydajności będzie odczuwalny także przy profesjonalnych zastosowaniach – przykładowo czas edycji wideo skróci się nawet o 18%.

Jeszcze lepiej to wygląda, gdy porównamy nowy komputer z Core i9-10900K do 3-letniego zestawu z Core i7-7700K (4 rdzenie/8 wątków). Wzrost wydajności w grach ma wynosić 37 – 81%, a przy edycji wideo 35%. Nowy zestaw zapewni też 2-krotnie lepszą płynność animacji przy wielozadaniowych zastosowaniach (graniu i streamowaniu).

Podkręcasz? Intel wprowadził kilka udoskonaleń przy OC

Procesory Core i9-10900K, Core i9-10900KF, Core i7-10700K, Core i7-10700KF, Core i5-10600K i Core i5-10600KF te mają odblokowany mnożnik, więc można je dodatkowo podkręcić (konieczne jest tutaj jednak zastosowanie płyty głównej z chipsetem Z490). To propozycja skierowana do entuzjastów, chcących uzyskać jeszcze lepsze osiągi.

W nowej serii producent wprowadził kilka udoskonaleń, które mają przełożyć się na lepsze możliwości OC. Największą zmianą jest chyba zmniejszenie grubości jądra krzemowego i zwiększenie grubości odpromiennika ciepła, co przekładać się ma na lepsze właściwości odprowadzania ciepła (lepsze procesory mają lutowany odpromiennik ciepła).

Nowa seria daje możliwość bardziej precyzyjnej regulacji napięcia i taktowania. Ciekawostką jest także możliwość włączenia/wyłączenia technologii HT dla każdego rdzenia oraz podkręcania magistrali DMI/PEG. Przy okazji odświeżono narzędzie XTU (Extreme Tuning Utility) i zaktualizowano aplikację Intel Performance Maximizer.

Intel się nie poddaje – nowe procesory mogą nieźle namieszać

Umówmy się, nowa generacja procesorów Intela nie wprowadza rewolucji. Nie oznacza to jednak, że są to nieinteresujące modele – „niebiescy” znacząco poprawili konkurencyjność jednostek, więc ich oferta będzie dużo bardziej atrakcyjna dla klienta. Pewne obawy może budzić konieczność zakupu nowej płyty głównej i wzrost współczynnika TDP.

Jak modele Intel Core 10. gen wypadają w starciu z modelami AMD Ryzen 3000? Niedługo się przekonacie – możemy zdradzić, że na naszych łamach pojawi się test nowego procesora. Stay tuned!

Źródło: Intel

Więcej newsów o procesorach: