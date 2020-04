F1 2020 rozgrzeje nasze urządzenia już latem. Sprawdź, czy twój pecet i portfel są na to gotowe. Znamy minimalne i zalecane wymagania sprzętowe oraz ceny dwóch edycji dostępnych w przedsprzedaży.

W zapowiedzianym dopiero co F1 2020 czekać będzie na nas komplet zespołów, bolidów, kierowców i torów z tegorocznego sezonu, a także 16 klasycznych samochodów. Będziemy mogli ścigać się w pojedynczych wyścigach, rozegrać mistrzostwa reprezentując jeden z 10 oficjalnych teamów albo też stworzyć własny i spróbować swoich sił w roli menedżera. Nie zabraknie też trybu 10-letniej kariery i próby czasowej, rozgrywek wieloosobowych online i na podzielonym ekranie, a także modułu Formuły 2.

Jakiego komputera będziemy potrzebować, by pograć w F1 2020, jeśli interesuje nas właśnie wersja pecetowa?

Oto minimalne i zalecane wymagania F1 2020 na PC

Wymagania minimalne:

Wymagania zalecane:

Ile kosztuje F1 2020? To zależy w jakiej wersji

Nie znamy jeszcze ceny podstawowego wydania gry F1 2020, ale w przedsprzedaży na Steamie dostępne są już dwie edycje specjalne. Za wersję z dopiskiem Seventy Edition (zawierającą elementy nawiązujące do 70. rocznicy powstania Formuły 1) zapłacimy 215 złotych, a za wersję Deluxe Schumacher Edition (z zawartością Seventy Edition, postacią tytułowego kierowcy i 4 klasycznymi bolidami, którymi jeździł, a także z wcześniejszym dostępem do gry) – 250 złotych, ale jeśli macie ubiegłoroczną odsłonę w swojej bibliotece, to otrzymacie 10-procentowy rabat.

Oprócz pecetowców w F1 2020 zagrają też posiadacze konsol PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Premiera: 10 lipca. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. Szczególnie, że to, czy będziemy mogli się emocjonować prawdziwymi wyścigami Formuły 1 w tym roku wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Źródło: Codemasters, Steam

Czytaj dalej o grach wyścigowych i rajdowych: