Już w ten weekend wystartuje tegoroczny sezon Formuły 1. Tydzień później na półkach sklepowych wyląduje F1 2020 – najnowsza gra studia Codemasters, która pozwoli nam wziąć udział w wirtualnych zmaganiach najszybszych kierowców na świecie.

Już 10 lipca na rynku zadebiutuje F1 2020 – najnowsza odsłona oficjalnej serii poświęconej Formule 1, za którą odpowiada niezawodne studio Codemasters. Swoich sił będziemy mogli spróbować na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Co konkretnie będzie miała do zaoferowania tegoroczna edycja i czym będzie się różnić od poprzednich? Odpowiedź przynosi świeżutki zwiastun, który możecie obejrzeć poniżej.

Zobacz najnowszy zwiastun F1 2020 – wideo podsumowuje najważniejsze cechy gry:

Komplet teamów, kierowców, bolidów i torów z (oryginalnego) tegorocznego kalendarza Formuły 1 (w tym dwie nowe lokalizacje, czyli Hanoi i Zandvoort), a także spora kolekcja historycznych bolidów oraz w pełni licencjonowana zawartość Formuły 2. Tego na pewno nie zabraknie w grze F1 2020, która pozwoli na ściganie się w pojedynkę, w trybie wieloosobowym oraz ze znajomym na podzielonym ekranie.

Bez cienia wątpliwości najważniejszą nowością jest jednak możliwość stworzenia własnego zespołu, pomalowania samochodu zgodnie ze swoim widzimisię i wystartowanie pod własną banderą w wirtualnych mistrzostwach Formuły 1 z rywalizacją odbywającą się nie tylko na torze, ale i poza nim.

Próby czasowe, pojedyncze wyścigi, pojedyncze weekendy wyścigowe, całe sezony (w pełnym wymiarze lub skrócone do 16 albo 10 rund), a nawet trwająca dziesięć lat kariera. Nowa oś czasu, nowy system kontraktów oraz nowe możliwości na torze (na czele z przyciskiem ERS, wirtualnym lusterkiem wstecznym i kolejnymi ustawienia asyst) to kolejne cechy charakterystyczne tegorocznej odsłony. Zamierzacie dać jej szansę?

Źródło: Codemasters, Koch Media, informacja własna

