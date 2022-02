Gdyby były to plotki, chyba mało kto dałby im wiarę. Tyle tylko, że to Meta kreśli czarny dla niektórych scenariusz. Tylko straszy?

Facebook i Instagram nielegalne w Europie?

Informacje obok których bez wątpienia trudno przejść obojętnie podaje City A.M., londyńska gazeta biznesowa. Powołuje się na raport, jaki Meta przygotowała dla Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych (U.S. Securities and Exchange Commission).

To właśnie w nim zawarto fragment mówiący o tym, że Meta nie będzie mogła oferować „najważniejszych produktów i usług” na terenie UE jeśli jej władze nie zmienią zdania co do przepisów związanych z działalnością amerykańskiego przedsiębiorstwa. Już jakiś czas temu sugerowały to również inne źródła, między innymi The Guardian.

Meta ma problem z RODO

O jakie konkretnie działania najważniejszych organów UE chodzi? O zmiany dotyczące transatlantyckiego transferu danych i tzw. Privacy Shield, które zostało unieważnione przez Trybunał Sprawiedliwości UE jeszcze w 2020 roku. USA i UE cały czas nie mogą wypracować nowych, konkretnych regulacji. Meta oczywiście chce by przechowywanie i przetwarzanie danych użytkowników nadal odbywało się na serwerach w USA. Aktualnie robi to stosując klauzule umowne jako podstawę prawną, ale pojawia się coraz więcej zarzutów, że jest to niezgodne z rozporządzeniem RODO.

Internet bez Facebooka? To niewykluczone, ale nadal mało prawdopodobne

We wspomnianym raporcie Meta zaznacza, że udostępnianie danych pomiędzy krajami i regionami ma kluczowe znaczenie dla świadczenia usług oraz reklam. Za sprawą Irlandzkiej Komisji Ochrony Danych całe zamieszanie będzie miało jednak finał w sądzie i jak widać Meta obawia się porażki.

Amerykanie mają w swoich szeregach wiele usług i portali, tutaj w największym stopniu związane jest to z dwoma - Facebook i Instagram. Jest pewnie całkiem sporo osób, dla których ich zniknięcie byłoby niczym istotnym, a może nawet powodem do radości. Z drugiej strony, można sobie wyobrazić, że dla wielu wizja Internetu bez Facebooka to dramat. Czy będziemy mieli z nim do czynienia? Trudno sobie to wyobrazić, Meta będzie robić wszystko aby dalej oferować swoje najważniejsze usługi europejskim użytkownikom. Z tego przecież w dużej mierze żyje.

Źródło: City A.M., foto: unsplash