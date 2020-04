Facebook Gaming i Oculus poinformowali, że dołączają do kampanii #PlayApartTogether i razem z branżą gier oraz Światową Organizację Zdrowia, będą pomagać w podnoszeniu świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z koronawirusem.

W ramach pomocy ludziom objętym kwarantanną, Facebook dał wcześniejszy dostęp do funkcji turniejów, nad którą pracowano już od jakiegoś czasu. Plan zakładał stworzenie narzędzia do obsługi wydarzeń i turniejów na żywo.

Każdy może rozpocząć wirtualny turniej lub do niego dołączyć. Może to być zwyczajna rywalizacja między znajomymi, ale również globalna rozgrywka e-sportowa. Ponieważ turnieje są częścią Facebook Gaming, twórcy mogą organizować wydarzenia dla swoich fanów podczas transmisji na żywo.

Turnieje na Facebooku to jedno miejsce, w którym można tworzyć, grać i oglądać zawody. Będzie również możliwość wspierania ważnych celów charytatywnych podczas rozgrywek.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj.

1/ Social distancing means we have to be apart, but games can still bring us together. So today we’re opening early access to Facebook Gaming tournaments, a feature to help people stay connected through games. pic.twitter.com/rYOIXBcIHS