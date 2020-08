Podświetlenie LED to temat niekończących się dyskusji i oś odwiecznego sporu komputerowych entuzjastów. Jeżeli należycie do fanów „leduf” i nie wyobrażacie sobie dobrego komputera bez upiększenia, to Waszą uwagę powinny przyciągnąć nowe dodatki od firmy ADATA XPG.