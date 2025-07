Test GeForce RTX 5050. Jak wypada w porównaniu do RTX 3060 i RTX 4060?

Karta graficzna GeForce RTX 5050 ma być budżetową propozycją dla graczy składających tani komputer do gier. W sieci pojawiły się testy wydajności, które porównują jej osiągi ze starszymi modelami – GeForce RTX 3060 i RTX 4060.

GeForce RTX 5050 to najsłabszy model z nowej generacji kart graficznych NVIDIA Blackwell. Producent kieruje ją do graczy składających tanie komputery do grania w rozdzielczości 1080p.

Sklepowa premiera karty została zaplanowana na drugą połowę lipca, a ceny mają zaczynać się od 1119 zł. Czy warto będzie ją kupić? Firma Inno3D opublikowała pierwsze wyniki testów w grach i benchmarkach.

Co oferuje GeForce RTX 5050?

GeForce RTX 5050 bazuje na układzie graficznym NVIDIA Blackwell GB207 i oferuje 2560 rdzeni CUDA, 80 jednostek teksturujących (TMU) i 32 jednostki rasteryzujące (ROP). Na pokładzie znalazło się 8 GB pamięci GDDR6, korzystającej z 128-bitowej magistrali. TDP karty wynosi 130 W, co czyni ją stosunkowo energooszczędnym rozwiązaniem dla graczy celujących w rozdzielczość 1080p.

Nowością w tym segmencie jest wsparcie dla DLSS 4. Według testów producenta, technologia ta przekłada się na zauważalny wzrost liczby klatek na sekundę w grach, co teoretycznie czyni RTX 5050 atrakcyjną opcją dla graczy szukających wysokiej wydajności w niskiej cenie.

Testy GeForce RTX 5050

Firma Inno3D opublikowała porównanie wydajności karty GeForce RTX 5050 względem wcześniejszych modeli: GeForce RTX 3060 (Ampere) i GeForce RTX 4060 (Ada Lovelace).



Wydajność w grach Cyberpunk 2077, Marvel Rivals, Doom: Dark Ages i Black Myth: Wukong

Zgodnie z testami producenta, GeForce RTX 5050 jest dużo wydajniejszy od GeForce RTX 3060 i oferuje wydajność zbliżoną do RTX 4060. W benchmarkach 3DMark wypada na podobnym poziomie – w zależności od testu może być o kilka procent szybsza lub wolniejsza. W rzeczywistych grach w rozdzielczości 1080p karta zazwyczaj osiąga nieco niższe wyniki, ustępując RTX 4060 o kilka procent.

Dobra tania karta do gier?

Wygląda więc na to, że nowy model NVIDII może okazać się ciekawą propozycją w segmencie budżetowych kart graficznych do gier. GeForce RTX 4060 jest stopniowo wycofywany ze sprzedaży, a jego ceny w sklepach zaczynają się od około 1300 zł – to o 200 zł więcej niż sugerowana cena GeForce RTX 5050.