Świetne wieści dla fanów Harry'ego Pottera. Mamy właśnie nowy zwiastun kolejnej już części filmu Fantastyczne Zwierzęta, a w nim ukazano pewne zmiany. Czy jesteście ciekawi?

Kiedy premiera filmu Fantastyczne Zwierzęta 3?

Warner Bros. Pictures opublikowało nowy zwiastun filmu Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Produkcja trafi do kin 15 kwietnia 2022 roku. Profesor Albus Dumbledore (Jude Law) stara się przeszkodzić potężnemu czarodziejowi, jakim jest Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen), który zmierza do przejęcia kontroli nad światem czarodziejów. Pomóc mu w tym ma nieustraszona drużyna czarodziejów, czarownic i jednego odważnego mugolskiego piekarza. Zobaczcie nowy klip poniżej.

Zmiana w obsadzie

Jak fani bez wątpienia pamiętają, Johnny Depp miał powrócić jako Grindelwald. Z powodu niektórych dramatów internetowych, został on wykluczony z obsady. Jego rolę przejął Madds Mikkelsen. Jak sam mówi, nie zamierza kopiować Deppa, ponieważ byłoby to po prostu głupie. W nowym zwiastunie zaprezentowano pierwsze spojrzenie na jego podejście do postaci. Grindelwald nie jest pierwszą postacią z Harry'ego Pottera, która została przemianowana, gdyż Dumbledore był pierwotnie grany przez Richarda Harrisa, aż do jego odejścia. Potem pojawił się Michael Gambon, który zagrał tę postać na swój własny sposób.

Jak wrażenia po obejrzeniu zwiastuna? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach!

Źródło: Warner Bros Pictures, Game Spot