W sieci pojawiają się pierwsze recenzje nadchodzącego filmu Spider-Man: No Way Home. Jak krytycy oceniają film? Wszystkiego dowiecie się poniżej!

Czy produkcja Marvela spełnia pokładane w niej nadzieje?

Zaledwie wczoraj mogliśmy zobaczyć kolejne ujęcie z filmu Spider-Man: No Way Home, a już dzisiaj pojawiły się pierwsze recenzje filmu. Spoilery są tutaj ograniczone do absolutnego minimum i mogą jedynie zaostrzyć wasz apetyt. Ogólna opinia jest taka, że No Way Home nie zawodzi. Oceny krytyków filmowych są mieszane, lecz większość potwierdza, że jest to dobra produkcja, godna wielkich filmów. Poprzeczka została postawiona naprawdę wysoko.

Jakie oceny zdobywa film?

Podobno Spider-Man: No Way Home kończy dziwny rok dla Marvela mocnym akcentem. Jeden z krytyków uważa, że reżyser Jon Watts wykonuje całkiem solidną robotę, mając za zadanie znacznie podnieść stawkę, a jednocześnie przywołać licznych złoczyńców z poprzednich uniwersów Spider-Mana, dostarczając dynamiczną, sprawnie poprowadzoną przygodę, która zadowoli szerokie grono fanów. Cumberbatch, Zendaya i Batalon dostarczają niepoważnego komizmu. Znajomość wcześniejszych filmów z tej serii z pewnością ma swoje zalety. Film ukazuje mnóstwo akcji, oszałamiające efekty wizualne, a także mistrzowskie choreografie kaskaderskie.

Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentują się poszczególne oceny, to zerknijcie na poniższe zestawienie:

IGN – 8/10

Screen Rant – 3,5/5

/Film – 7/10

The Guardian – 3/5

Den of Geek – 4/5

Rotten Tomatoes – 100%

No to kto wybiera się do kina, aby obejrzeć nowe przygody Spider-Mana? Premiera filmu już w ten piątek tj. 17 grudnia 2021 roku. Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Informacja własna