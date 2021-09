Graliście w Far Cry 3? Jeśli nie macie tego tytułu w kolekcji, przez kilka dni możecie to zmienić bez wydawania pieniędzy. Przynajmniej jeśli gracie na PC.

Far Cry 3 do pobrania za darmo

Coraz bliżej do premiery Far Cry 6, ale producent nie skupia się wyłącznie na tym. Wciąż stara się przypominać także o poprzednich odsłonach jednej ze swoich flagowych serii. Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z darmowym weekendem z Far Cry 5, teraz natomiast w centrum uwagi znalazł się Far Cry 3.

Ubisoft zdecydował się udostępnić ten tytuł za darmo. Oferta nie ma haczyków, aby z niej skorzystać trzeba spełnić jedynie dwa proste wymogi. Pierwszy to posiadanie konta w Ubisoft Store, bo właśnie tam trwa promocja, a drugi wyrobienie się w określonym terminie. Konkretnie do 11 września.

To nie jedyna atrakcja jesiennej wyprzedaży w Ubisoft Store

Dla wielu graczy Far Cry 3 jest jedną z najlepszych odsłon całego cyklu, w pamięć zapadł pozytywnie między innymi dzięki postaci Vaasa Montenegro. Co ciekawe, ten powróci również we wspomnianym Far Cry 6, o ile ktoś sięgnie po przepustkę sezonową.

Gdyby dla kogoś miało znaczenie dlaczego producent zdecydował się na taką promocję, to część jesiennej wyprzedaży w Ubisoft Store. Rozpoczęła się właśnie dziś i potrwa dłużej niż sama oferta związana z darmowym Far Cry 3. Czas na ewentualne zakupy zainteresowani mają do 23 września. Rabaty sięgają 85%.

Widzicie coś dla siebie? Pełnej oferty należy szukać oczywiście na Ubisoft Store.

Źródło: Ubisoft