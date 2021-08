Na premierę Far Cry 6 musimy jeszcze trochę poczekać. Jeśli dłuższy czas (albo w ogóle) nie mieliście z tą serią do czynienia, to jest inna dobra okazja do zmiany takiego stanu rzeczy.

Darmowy weekend z Far Cry 5

Wprawdzie wakacje kojarzą się z wolnym czasem spędzanym na świeżym powietrzu, ale chwila przy grze to dla wielu również świetna rozrywka. Ubisoft zdecydował się przypomnieć o Far Cry 5. Jeśli do tej pory nie mieliście z tym tytułem styczności, darmowy weekend pozwoli przyjrzeć mu się bardzo dokładnie i, jak sugeruje nazwa tej oferty, bez jakichkolwiek wydatków.

Zainteresowani będą mogli sprawdzać Far Cry 5 dość długo, bo od 5 do 9 sierpnia. Producent puszcza tutaj oczko do dość szerokiego grona graczy, z oferty można skorzystać na PC (Ubisoft Store i Epic Games Store), Google Stadia oraz konsolach Xbox i PlayStation.

Far Cry 5 można kupić z dużym rabatem

To nie jedyna dobra wiadomość. Tego typu oferty często powiązane są z przecenami i w tym przypadku również można na to liczyć. Co ważne, przygotowane rabaty prezentują się naprawdę okazale, bo sięgają nawet 80% - 85% (w zależności od platformy) w przypadku podstawowej wersji gry. Taniej niż zwykle można kupić także specjalne wersje gry czy przepustkę sezonową.

Far Cry 5 miał premierę w 2018 roku. To wciąż jedna z najnowszych odsłon tej serii, później wydano już tylko Far Cry New Dawn. W tym roku światło dzienne ujrzeć ma natomiast Far Cry 6, jeśli nic się już nie zmieni to doczekamy się tego w październiku.

