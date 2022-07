Każdego miesiąca Wikipedia powiększa się o ponad 17 000 artykułów, przez co mnóstwo cytatów jest niekompletnych, niedokładnych lub w ogóle ich nie ma podanego źródła. Problem ten ma rozwiązać współpraca Fundacji Wikimedia z firmą Marka Zuckerberga, Metą (dawniej Facebook).

Cytaty z Wikipedii do weryfikacji

Nie wszystkie informacje zawarte na stronach Wikipedii należy brać tam za pewnik. Warto przypomnieć chociażby o 2020 roku, gdy okazało się, że amerykański nastolatek dodał 27 000 wpisów w języku, którego nie znał. Fundacja Wikimedia podjęła zatem decyzję o współpracy z Metą, by rozwiązać problem weryfikacji wpisów. Na ten moment firmy skupiają się na cytatach.

Na Wikipedii jest ich mnóstwo i niestety, zbyt dużo, by redaktorzy-wolontariusze platformy byli w stanie je zweryfikować.

Na szczęście, dzięki modelowi AI Mety, który może automatycznie skanować cytaty na dużą skalę, będzie można sprawdzić ich dokładność. Sztuczna inteligencja może również zasugerować alternatywne przypisy, jeśli znajdzie fragment ze złym źródłem.

Jak działa model AI Mety?

Sztuczna inteligencja wykorzystuje model transformacji zrozumienia języka naturalnego (NLU), który próbuje zrozumieć różne relacje słów i fraz w zdaniu. Baza danych Sphere Meta, składająca się z ponad 134 milionów stron internetowych, pełni rolę indeksu wiedzy całego systemu. Model został zaprojektowany tak, aby znaleźć jedno źródło w celu zweryfikowania każdego twierdzenia.

Meta udostępniła przykład niekompletnego cytatu znalezionego na stronie Wikipedii dla Konfederacji Blackfoot. W sekcji „Znani ludzie", artykuł wspomina Joe Hippa, pierwszego rdzennego Amerykanina, który rywalizował o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej. Podlinkowana strona internetowa nie wspominała jednak ani o Hippie, ani o boksie. Przeszukując bazę danych Sphere, model znalazł bardziej odpowiedni cytat w artykule z Great Falls Tribune z 2015 roku:

W 1989 roku, u schyłku swojej kariery, [Marvin] Camel walczył z Joe Hippem z Blackfeet Nation. Hipp, który został pierwszym rdzennym Amerykaninem, który walczył o mistrzostwo świata wagi ciężkiej, powiedział, że walka była jedną z najdziwniejszych w jego karierze.

Powyższy fragment nie wspomina wyraźnie o boksie. To, co jest imponujące to to, że model Meta znalazł odpowiednie odniesienie dzięki możliwościom języka naturalnego.

Twórcy narzędzia mają nadzieję, że pewnego dnia może pomóc w rozwiązaniu problemów z dezinformacją Facebooka, ale też ogólnie sprawdzaniu faktów i zwiększaniu wiarygodności informacji w Internecie.

Źródło: engadget.com