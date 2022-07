To już pewne: Elon Musk wypowiada umowę z Twitterem, opiewającą na 44 mld dolarów. Powodem mają być „fałszywe i wprowadzające w błąd” informacje o firmie. Władze platformy zdążyły już zapowiedzieć, że wystąpią na drogę sądową w sprawie.

Nowy projekt Elona Muska wyląduje… przed sądem

Zarząd Twittera jest zobowiązany do zamknięcia transakcji po cenie i na warunkach uzgodnionych z panem Muskiem i planuje podjąć działania prawne, w celu wyegzekwowania umowy fuzji. Jesteśmy przekonani, że odniesiemy zwycięstwo w Sądzie Kanclerskim stanu Delaware

– ogłosił przed północą Bret Taylor, prezes zarządu Twittera.

rozwiń

Twitter bez Elona Muska – powodem spam

Tym samym zniknęły wątpliwości co do aktualnego etapu rozmów w sprawie transakcji, o której pierwszy raz usłyszeliśmy w kwietniu tego roku.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Musk wstrzymał głośne przedsięwzięcie do czasu wyjaśnienia, czy konta spamowe stanowią poniżej 5% wszystkich użytkowników platformy. Teraz jego prawnicy mówią wprost, że zarząd zataja ich rzeczywistą liczbę, nie przedstawiając wystarczających dowodów na odparcie zarzutów.

Wszystko wskazuje więc na to, że dotychczasowe perypetie związane z kontraktem stanowiły zaledwie wstęp do tego, co dopiero przed nami.

Źródło: twitter.com/btaylor/status/, fot. Getty Images