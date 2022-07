Meta zaprezentowała swój uniwersalny system tłumaczenia mowy, dzięki któremu użytkownicy z całego świata będą mieć łatwiejszy dostęp do informacji w Internecie.

Każdy język jest ważny

Meta cały czas skupia się na metaversie. Niedawno zaprezentowała chociażby nowe prototypy gogli VR, dzięki którym świat wirtualny ma być nie do odróżnienia od rzeczywistości. Na oficjalnym blogu firmy pojawił się ostatnio wpis o nowym modelu tłumaczeń NLLB-200 (skrót od No Language Left Behind). Łączy się to również w pewnym sensie z rozwojem metaversu:

Aby pomóc ludziom lepiej łączyć się dzisiaj i być częścią metaświata jutra, nasi badacze AI stworzyli No Language Left Behind (NLLB), starając się opracować wysokiej jakości możliwości tłumaczenia maszynowego dla większości języków świata.

Model tłumaczeń NLLB-200 obsługuje aż 200 języków i przewyższa swoją skutecznością inne rozwiązania. Aby jak najlepiej ocenić i ulepszyć to narzędzie, specjaliści z firmy Meta zbudowali FLORES-200, czyli zestaw danych, który umożliwia pozwala zmierzyć jego wydajność oraz potwierdzić wysoką jakość tłumaczeń w każdym języku.

Nowa jakość tłumaczeń

Jak twierdzi Meta, wysokiej jakości narzędzia tłumaczeniowe nie istnieją dla setek języków, a co za tym idzie, miliardy ludzi nie mają dziś dostępu do treści cyfrowych i nie mogą w pełni uczestniczyć w rozmowach i społecznościach online w preferowanych lub ojczystych językach.

Porównując jakość tłumaczeń z wcześniejszymi badaniami AI, NLLB-200 uzyskał średnio o 44% wyższy wynik. W przypadku niektórych języków afrykańskich i indyjskich tłumaczenia były o ponad 70% dokładniejsze. Jest to dość spore osiągnięcie, gdyż tłumaczenie między dwoma językami, z których żaden nie jest angielskim, jest problematyczne dla sztucznej inteligencji.

Ulepszenie i rozbudowanie tłumaczeń na FB, Instagramie i Wikipedii

Technologia Mety sprawi, że będą mogły znacznie poprawić się automatyczne tłumaczenia na popularnych stronach, typu Facebook, Wikipedia, YouTube czy Instagram, gdzie część treści nie jest dostępna dla użytkowników z uwagi na barierę językową.

Model NLLB-200 i zestaw danych FLORES-200 zostały udostępnione na zasadzie licencji open-source. Dzięki temu badacze oraz eksperci mogą dalej rozwijać narzędzia do tłumaczeń. Meta oferuje również do 200 000 USD dotacji na efektywne wykorzystanie NLLB-200 naukowcom i organizacjom non-profit, których inicjatywy koncentrują się na zrównoważonym rozwoju, bezpieczeństwie żywności, przemocy na tle płciowym, edukacji oraz innych obszarach wspierających cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Źródło: about.fb.com