Przy okazji publikacji raportu o wykluczeniu cyfrowym i zwiększeniu zasięgu otwartej sieci światłowodowej Fiberhost dowiedzieliśmy się kilku ciekawostek odnośnie do ruchu w sieci. Za największymi wzrostami ruchu nie stoją ani nie wyprzedaże, ani tym bardziej filmy czy seriale.

Fiberthost się rozrasta

Kojarzycie firmę INEA? Parę lat temu, podczas targów PGA ten wielkopolski operator sieciowy hucznie ogłosił wprowadzenie łącza o przepustowości 10 Gbps. Był tam oczywiście haczyk w postaci ograniczonego zasięgu nowej usługi i jej, powiedzmy sobie szczerze, dość wysokiej ceny. Od tego czasu sporo się jednak zmieniło. INEA podzieliła się na dwie firmy –niezależnego dostawce usług internetowych – Inea Sp. z o.o. oraz Fiberhost S.A, czyli operatora otwartych sieci światłowodowych.

I właśnie ta druga spółka ogłosiła co dopiero, że w zasięgu jej sieci znalazło się już milion gospodarstw domowych, w 8 województwach, 202 powiatach oraz w ponad 790 gminach. Co więcej, ambitne plany Fiberhost zakładają, że do 2026 roku ów zasięg zwiększy się dwukrotnie. Jak wynika bowiem z raportu dotyczącego wykluczenia cyfrowego, który przygotowany został na zlecenie tejże firmy, choć Polacy bardzo cenią sobie światłowód to wciąż „jedynie” niewiele ponad połowa z 61%, która ma możliwość podłączenia się do niego, faktycznie z tej opcji korzysta.

Największy wzrost ruchu w sieci powodują… gry

Tak, tak – nie Netflix, nie Youtube, a gry. Tylko nie myślcie sobie, że chodzi tu o ogólne wykorzystanie sieci. Tu wciąż królują ci najwięksi. Eksperci z Fiberhost zdradzili nam jednak, że największe wzmożenie ruchu w ich sieciach widać w momencie premier najgłośniejszych, najbardziej oczekiwanych produkcji. Dlaczego? Bo „wszyscy rzucają się na ich ściąganie”. Co ciekawe, efekt ten nie występuje w przypadku filmów i seriali udostępnianych przez serwisy społecznościowe, nawet tak gorących jak Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy czy Ród Smoka.

Okazuje się bowiem, że Ci najwięksi dostawcy, by zagwarantować swoim abonentom jak najlepsze wrażenia, korzystają z posiadanej rozproszonej sieci serwerów CDN (content delivery network). W ten sposób wcześniej przesłane tam treści dostępne są od razu dla użytkowników zmniejszając obciążenie serwerów i zapotrzebowanie na transfer. Swoją drogą ciekawe jakie „peaki” w ruchu sieciowym wywołają nadchodzące premiery Call of Duty: Modern Warfare 2 czy choćby God of War: Ragnarok.

Źródło: Fiberhost