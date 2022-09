Minuta to bardzo niewiele czasu. Każde 60 sekund w Internecie wiąże się jednak z przepływem olbrzymich ilości informacji. W ciągu każdej minuty wysyłamy do siebie ponad 230 milionów e-maili, a to tylko wierzchołek góry lodowej.

Jesteśmy społeczeństwem internetowym

Już prawie dwie trzecie całej ziemskiej populacji ma dostęp do Internetu. Ponad 93% z nich (4,65 miliarda osób) może nazywać się użytkownikami mediów społecznościowych. Szacuje się, że w samym 2022 roku stworzymy, przechwycimy, skopiujemy i skonsumujemy 97 zettabajtów danych. Jeśli czujesz, że nie rozumiesz, to… zettabajt to tysiąc eksabajtów, eksabajt to tysiąc petabajtów, a petabajt to tysiąc terabajtów – ta jednostka powinna już ci coś mówić.

W ciągu jednej minuty w Internecie dzieje się tak wiele…

Mówiąc wprost: generujemy i konsumujemy olbrzymie ilości danych: korzystając z mediów społecznościowych, publikując i oglądając treści wideo, korzystając z płatności internetowych i oddając się wielu innym czynnościom. Ilości tych danych ogromne są nawet wtedy, gdy spojrzymy na to, co w Internecie dzieje się w ciągu każdych 60 sekund. A właśnie to w swoim nowym raporcie – Data Never Sleeps (10.0) – przedstawiła firma Domo.

Nim wskazówka sekundnika zrobi kolejny pełny obrót na tarczy zegara, spytamy Google o prawie 6 milionów różnych spraw, udostępnimy na Facebooku ponad półtora miliona postów i wrzucimy prawie 350 tysięcy tweetów, a do tego podejmiemy decyzję – w prawo czy w lewo – widząc ponad milion zdjęć potencjalnych kandydatek i kandydatów na Tinderze. Przede wszystkim jednak wyślemy maile. Setki milionów maili…

Każda minuta w Internecie (infografika):

Podsumowując, 1 minuta w Internecie to:

ponad 231 milionów wysłanych e-maili,

5,9 mln wyszukiwań w Google,

2,4 mln wysłanych snapów,

1,7 mln udostępnionych postów na Facebooku,

1,1 mln przesunięć na Tinderze,

prawie 350 tysięcy udostępnionych tweetów

i niemal 66 tysięcy zdjęć udostępnionych na Instagramie,

a także:

milion godzin spędzonych na oglądaniu streamów,

ponad 100 tysięcy godzin spędzonych na Zoomie,

500 godzin materiałów wideo opublikowanych na YouTube

oraz 443 tysiące dolarów wydanych na Amazonie.

Internet dziś vs 10 lat temu – jak wiele się zmieniło?

Tegoroczna edycja raportu Data Never Sleeps jest już dziesiątą. To z kolei pozwala porównać obecne liczby z tymi sprzed dziesięciu lat. Ciekawi cię, jak zmieniło się wykorzystanie sieci w ciągu ostatniej dekady.

Jeśli chodzi o e-maile to zmieniło się niewiele – w ciągu minuty wysyłamy ich „tylko” o kilkadziesiąt milionów więcej (204 mln w 2013 vs 231 mln w 2022). Liczba wyszukiwań w Google jednak niemal się potroiła (2 mln w 2013 vs 5,9 mln w 2022), a liczba godzin wideo wrzucanych na YouTube’a zwiększyła się dziesięciokrotnie (48 godz. w 2013 vs 500 godz. w 2022).

A jak to jest u ciebie? Myślisz, że spędzasz dziś w sieci więcej czy mniej czasu niż dziesięć lat temu?

Źródło: Domo