FIFA 21 jest już dostępna w sprzedaży. W jakim przypadku warto wydać na nią ponad dwie stówki, a w jakim nie ma to większego sensu? Odpowiedź nie będzie chyba szczególnie zaskakująca.

FIFA 21 to świetna gra z przeciętnymi ocenami

Wczoraj do sklepów trafiła FIFA 21 – miałeś już okazję pograć? Jeśli tak, to koniecznie daj znać w komentarzu, jak oceniasz tegoroczną odsłonę. Tymczasem oddamy głos recenzentom. Wśród nich opinie są mocno podzielone: wystawione oceny rozpoczynają się od piątek, a kończą na dziewiątkach. Wczytując się w te teksty szybko jednak można dojść do wniosku, że wszystko zależy od tego, w jaki sposób krytycy podchodzili do tytułu. A podchodzili dwojako…

Bo jeśli popatrzy się na grę FIFA 21 odrębnie, to bez większego zaskoczenia okazuje się, że jest to po prostu bardzo dobra gra, która ma coś do zaoferowania każdemu miłośnikowi (wirtualnej) piłki nożnej. Jeśli jednak spojrzy się na nią jak na kolejną odsłonę serii, to nie bardzo jest co chwalić. Nie brakuje głosów, że wykonany przez EA Sports krok naprzód względem „Dwudziestki” jest śmiesznie mały i mniejszy nawet niż w przypadku poprzednich odsłon.

FIFA 21. Warto kupić czy nie warto?

Nie ma więc jednogłośnej odpowiedzi na pytanie o to, czy warto kupić nową FIFĘ. Jeśli ma się już ubiegłoroczną edycję, to wygląda na to, że nie ma to większego sensu. Owszem, zyskujemy aktualne składy, pomniejsze ulepszenia związane ze zwinnością i ustawianiem się zawodników, bardziej elastyczny tryb kariery oraz szerszą personalizację w trybach VOLTA i FUT. Dla przeciętnego Kowalskiego to jednak niewiele.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy zatrzymaliśmy się na edycji sprzed kilku lat (np. „Piętnastce” czy „Szesnastce”). Wtedy FIFA 21 może dawać poczucie olbrzymiego skoku do przodu (z tym, że podobny efekt uzyskamy, odpalając „Dwudziestkę” (którą kupimy za jedną trzecią ceny). Żeby jednak była jasność – nikomu nie zamierzam odradzać kupna tej nowinki, bo trzyma ona wysoki poziom i na pewno da dużo frajdy każdemu, komu będzie dane w nią pograć. Chcę tylko zwrócić uwagę, że nie ma co liczyć na rewolucję.

Źródło: Metacritic, EA Sports, informacja własna

