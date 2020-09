Nie tak dawno Epic Games Store udostępnił za darmo Football Manager 2020. Warto było skorzystać, bo to wciąż najnowsza odsłona tej serii. Na tegoroczną czekamy, wreszcie wyjaśniło się, jak długo jeszcze to potrwa. Premierę Football Manager 2021 zaplanowano na 24 listopada.

Niespodzianką okazuje się lista platform docelowych, ponieważ obejmuje nie tylko PC, ale również konsole Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S. To powrót serii na konsole Microsoftu po ponad dziesięciu latach.

Polskim wydawcą gry została Cenega. Preferujący wersję na PC będą mogli sięgnąć także po wydanie pudełkowe. Znajdzie się w nim 6 kart taktyki dedykowanych Ekstraklasie, a także kod rabatowy o wartości 15 zł do wykorzystania na pyszne.pl. Najwięksi sympatycy naszych rodzimych rozgrywek (tak, są tacy) zapewne ucieszą się na oficjalną licencję PKO Bank Polski Ekstraklasy.

Szybko nasuwa się tutaj pytanie o powody pominięcia konsol PlayStation. Wygląda na to, że gracze rozczarowani tym faktem powinni mieć pretensje nie do twórców, ale do Sony. Tak przynajmniej wynika z tłumaczenia, jakie przedstawił Miles Jacobson, główny reżyser Football Manager 2021. Jak wytłumaczył w dyskusji z fanami na jednym z portali społecznościowych, Sony nie odpowiedziało na prośby o dostarczenie devkitów (zestawów deweloperskich).

Czy Sony coś na tym straci? Trudno teraz odpowiedzieć z pełnym przekonaniem, bo seria wraca na konsole po dłuższej przerwie, zobaczymy jakie zainteresowanie wzbudzi na Xboxach. Pojawiają się jednak komentarze, że jest to dość dziwna decyzja Japończyków, bo póki co na nadmiar zapowiedzi na PlayStation 5 nikt raczej nie narzeka.

because to make games for a platform, you need a dev kit. To get a dev kit, the platform holder have to want the game on the platform. We spoke with Sony, we have no dev kits. We spoke with Microsoft, they sent them to us.