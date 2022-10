FIFA 23 cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. EA ma powody do zadowolenia, bo tak udanej premiery nie zaliczyła żadna z gier wchodzących w skład tej serii.

FIFA 23 z największym premierowym tygodniem w historii serii

Nie ma wielu serii, których kolejne odsłony ukazują się tak systematycznie. Co więcej, EA co roku może mówić o wysokich wynikach sprzedaży i mało kto miał wątpliwości, że przy FIFA 23 cokolwiek się zmieni. A gdyby jednak, to chyba właśnie je rozwiano.

Nie, nie poznaliśmy jeszcze liczby sprzedanych egzemplarzy, ale będzie ich wiele. Wydawca gry pochwalił się, że świętuje rekordową premierę FIFA 23. W ciągu pierwszego tygodnia zagrało w nią ponad 10 300 000 graczy, co jest najlepszym wynikiem w historii marki FIFA od EA.

„FIFA 23 została świetnie przyjęta przez fanów. Jesteśmy podekscytowani faktem, że zebraliśmy rekordową społeczność, która rozgrywa mecze swoimi ulubionymi zawodnikami i drużynami z całego świata. Wraz ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata mężczyzn i kobiet oraz nadchodzącą ekscytującą nową zawartością możemy powiedzieć, że dopiero zaczynamy dostarczać graczom najbardziej autentycznych i wciągających wrażeń.” - Nick Wlodyka, SVP, GM EA SPORTS FC

Ogrom licencji i... Marvel

W FIFA 23 gracze mogą znaleźć ponad 19 000 zawodników z 700 drużyn i 30 lig na całym świecie, a mecze rozgrywać na ponad 100 stadionach. Licencje zawsze były mocną stroną tej serii. Może niektórzy nieco się dziwią, ale dla milionów graczy ma znaczenie, że strzelają bramkę Ronaldo lub Lewandowskim, a nie Iksińskim. W FIFA 23 obecne są licencje na między innymi UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, a także angielską Premier League, hiszpańską LaLiga Santander, niemiecką Bundesligę, francuską Ligue 1 i włoską Serie A. A i polskiej PKO BP Ekstraklasy nie zabrakło. Do tego dorzucono męski i kobiecy turnieju FIFA World Cup, które pojawią się w aktualizacji.

EA w ogóle mówi tu o szerokich planach rozwoju FIFA 23, między innymi dlatego nawiązało współpracę z Marvelem. Bohaterowie w Ultimate Team otrzymają przy okazji Mistrzostw Świata specjalne karty, z nowymi grafikami i statystykami nawiązującymi do największych sukcesów w kadrach narodowych.

To ostatnia FIFA, ale nie ostatnia piłkarska gra EA

Przypominaliśmy ostatnio, że historia serii FIFA dobiega końca. EA nie dogadało się z organizacją FIFA, w efekcie czego postawiło na mimo wszystko odważny krok i wypuszczanie nowych gier piłkarskich pod szyldem EA Sport FC.

Ryzyko porażki minimalizuje fakt, iż EA w zasadzie nie ma na tym polu konkurencji, zwłaszcza po widocznym spadku notowań eFootball (wcześniej PES) od Konami. Jest możliwość, że organizacja FIFA zdecyduje się na współpracę z innym producentem i wydawcą. Pytanie tylko, kto byłby skłonny podjąć rywalizację z EA?

Źródło: EA