To już koniec – FIFA, kultowy już cykl symulatorów piłki nożnej, kończy swój 28-letni żywot. Najnowsza jego odsłona – FIFA 23 będzie zarazem ostatnią. Przy tej okazji przypominamy, jak przez te wszystkie lata zmieniała się ta seria.

4/5

FIFA – seria, na której wychowały się pokolenia

Możecie się śmiać jaki ze mnie dinozaur, ale pamiętam absolutnie wszystkie części FIFA. Zagrywałem się w nie od pierwszej odsłony przechodząc przy tym z platformy na platformę. I choć w ostatnich latach seria ta nie wywoływała już we mnie takich emocji jak kiedyś (ot, wolę gry pokroju Horizon Forbidden West, Stray czy nawet mocno wkurzającego mnie Elden Ringa) to jednak zawsze ich próbowałem, nie tylko z dziennikarskiego obowiązku. Ot, sentyment.

No ale wszystko się zmienia – EA nie dogadała się z Międzynarodową Federacją Piłki Nożnej (czytaj – „kasa musi się zgadzać”, a w tym przypadku się nie zgadzała) i seria FIFA właśnie dobiega końca. Towarzyszyła nam przez 28 długich lat, pobijając przy tym niejeden rekord. I choćby z tego względu powinna odchodzić w blasku fleszy, bez bagażu negatywnych emocji, które chcąc nie chcą towarzyszyły premierze każdej kolejnej odsłony. Dlatego u schyłku tej serii postanowiłem przypomnieć Wam pokrótce jak przez lata wyglądała jej ewolucja.

FIFA International Soccer

Rok wydania: 1994

Od tej gry wszystko się zaczęło. W czasach, gdy światem wirtualnej piłki niepodzielnie rządził „płaski” Sensible Soccer nadejście gry, która po raz pierwszy prezentowała boisko w rzucie izometrycznym było prawdziwą rewolucją. Trudno się więc dziwić, że gracze z miejsca pokochali FIFA International Soccer dając EA Sport powód do kontynuowania serii. Nikt wówczas nie przypuszczał jednak, że będzie nam ona towarzyszyć przez kolejne 28 lat!!

FIFA Soccer 95

Rok wydania: 1994

Może się to wydawać nieco dziwaczne, ale „druga” FIFA ukazała się tylko na konsoli Sega Genesis i nigdzie indziej. Cóż, takie były wówczas realia. Ważne, że Electronic Arts wraz z producentem tej odsłony – firmą Extended Play Productions poczynili pierwsze, co prawda nie aż tak znaczące, ale wciąż ewolucyjne zmiany. Poprawiono delikatnie mechanikę, dodano serię rzutów karnych oraz po raz pierwszy uzyskano oficjalne licencje klubów z kilku światowych lig. Ale tylko klubów, bez prawa używania nazwisk zawodników przez co trzeba było zadowolić się piłkarzami o fikcyjnych imionach. Nie przeszkodziło to jednak w uznaniu tej odsłony za jedną z najlepszych gier na Sega Genesis.

FIFA Soccer 96

Rok wydania: 1995

Po raz pierwszy seria FIFA zalicza rewolucyjny skok jakościowy– rzut izometryczny zastąpiony zostaje bowiem w pełni trójwymiarowym boiskiem i rzutami z kilku kamer. Co prawda technologia ta, nazwana przez duet Extended Play Productions i Electronic Arts „Virtual Stadium” miała pewne ograniczenia (choćby zawodników, który wciąż byli sprite’ami), ale i tak w tamtych czasach robiło to piorunujące wrażenie. Szczególnie że dorzucono tu jeszcze jedną atrakcję – w FIFA Soccer 96 pierwszy raz w historii mogliśmy bowiem usłyszeć głos komentatora, w którego wcielił się prawdziwy sprawozdawca sportowy – John Motson!

FIFA 97

Rok wydania: 1996

Kolejny rok i kolejny skok ewolucyjny – silnik Virtual Stadium wzbogacono wreszcie o trójwymiarowe modele piłkarzy, animowane przy pomocy Motion Blending, czyli nowatorskiej techniki motion capture. Jakby tego było mało, w FIFA 97 znalazł się tryb rozgrywek na hali (tak, tak, to pierwsze pojawienie się tego typu zabawy w serii) oraz tryb wieloosobowy, po LAN i przez modem! Co więcej, w nowej odsłonie serii zamiast jednego dostaliśmy też aż 3 profesjonalnych komentatorów. Niestety, pomimo sporej liczby nowości FIFA 97 nie spotkała się ze szczególnie entuzjastycznym przyjęciem. Dlaczego? Przez tempo rozgrywki, które wyraźnie spadło. Czyżby przeskok na pełen trójwymiar był nieco zbyt szybki?

FIFA: Road to World Cup 98

Rok wydania: 1997

Swego czasu niezłe zaskoczenie, szczególnie że pierwsza przymiarka serii FIFA do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej mogła pochwalić się pełną oficjalną licencją tego wydarzenia. Oznaczało to ni mniej, ni więcej a wszystkie 172 piłkarskie reprezentacje narodowe jakie wzięły udział w kwalifikacjach do mistrzostw świata, które miały rozegrać się we Francji, w 1998 roku. Poza tym znów podrasowano silnik graficzny dając przy okazji każdemu zawodnikowi własną twarz. Okiełznano też wreszcie mechanikę spalonego. I tylko jedna rzecz mogła leciutko dziwić – w grze skupiono się wyłącznie na eliminacjach do Mistrzostw, bez finałów. Dlaczego? To proste, by…

World Cup 98

Rok wydania: 1998

…móc zrobić z tego osobną grę. World Cup 98 to tak naprawdę druga pozycja w serii FIFA w całości poświęcona Mundialowi (pierwszą była FIFA International Soccer). W porównaniu z wydaną rok wcześniej odsłoną zmian było tu jednak jak na lekarstwo, jeśli nie liczyć trybu Classic, który pozwalał na rozgrywanie meczów historycznymi drużynami, wszystkich poprzednich Mistrzostw Świata od lat 30-stych ubiegłego stulecia. Co ciekawe, dla podniesienia klimatu grafika tychże spotkań była albo czarno-biała (dla Mundiali od 1950 roku) albo w kolorze sepii (1930 i 1938). A utwór z intro gry ktoś z Was jeszcze pamięta?

FIFA 99

Rok wydania: 1998

Mimo tak krótkiego czasu między World Cup 98 i FIFA 99 (nieco ponad 7 miesięcy) nowości w tej ostatniej nie brakowało. Zawodnicy wreszcie przestali mierzyć tyle samo, zyskali też znacznie większe możliwości kontroli piłki m.in. otrzymując umiejętność strzelania bramek nożycami bądź przewrotką. Sporo też zmieniło się w warstwie wizualnej gry dzięki dodaniu nowych efektów świetlnych. Dla polskich fanów serii niespodzianko było zaś pojawienie się w FIFA 99 dwóch polskich drużyn - Amica Wronki i ŁKS Łódź.

FIFA 2000 + UEFA Euro 2000

Rok wydania: 1999/2000

Dla jednych kosmetyka, dla innych bardzo istotne zmiany – tak w skrócie można podsumować FIFA 2000 (a później i UEFA Euro 2000, które było jej wariacją stworzoną przy okazji Mistrzostw Europy). Owszem, zyskaliśmy pełne składy 450 drużyn z całego świata, realistyczny sezon rozgrywek czy choćby lepsze oddanie fizycznego kontaktu zawodników, ale trudno mówić tu o jakiejś rewolucji. Nawet nowy silnik 3D, na którym hulała FIFA 2000 nie wywoływał jakichś szczególnych „achów i ochów”. Ot po prostu dobra, rzemieślnicza robota!

FIFA 2001

Rok wydania: 2000

Kolejna odsłona i znów nowy silnik graficzny. Tym razem przyniósł on jednak nie tylko lepsze animacje ruchu zawodników, ale też własne, rzeczywiste twarze niektórych z nich. Ale to i tak szczegół przy znacznie ciekawszej nowości jaką był miernik siły strzału. Później stanie się on normą, ale wówczas, w 2000 roku to było naprawdę coś. Podobnie zresztą jak możliwość gry w Sieci. Miłym dodatkiem były licencjonowane emblematy klubowe, które debiutowały w tej odsłonie serii.

FIFA 2002 + FIFA World Cup 2002

Rok wydania: 2001/2002

Pomijając zmiany w ligach FIFA 2002 mocno postawiła na ulepszenia samej rozgrywki. Poprawiono więc system dryblingu i blokowania oraz dodano mierniki siły podań. Od strony wizualnej obyło się za to bez zmian. Co ciekawe jednak wydana kilka miesięcy później FIFA World Cup 2002 graficznie lekko zyskała, przede wszystkim dzięki mundialowej otoczce i niezłym wirtualnym stadionom wzorowanym na rzeczywistych obiektach. Nie da się też zapomnieć o pierwszym występie naszej polskiej reprezentacji oraz o… „atomowych strzałach”. Te ostatnie potrafiły dodać grze animuszu.

FIFA Football 2003

Rok wydania: 2002

Ach te zmiany tytułów… Poza dodaniem członu „Football” w nazwie twórcy serii znów zafundowali nam pełen pakiet nowości – od całkowicie nowego silnika graficznego począwszy, poprzez nowy tryb „Club Championship” i przeprojektowaną sztuczną inteligencję komputerowych przeciwników, po system telewizyjnych powtórek najlepszych zagrań w przerwach meczu i znacznie bardziej rzeczywisty system kontroli ruchu zawodników. Swego czasu to było coś.

FIFA Football 2004 + UEFA Euro 2004

Rok wydania: 2003/2004

Detale – FIFA Football 2004 pokazała, że i one są ważne. Dopracowana oprawa wizualna pozwoliła bowiem nie tylko na znacznie bardziej realistyczne oddanie ruchu zawodników (co widać choćby w ogromnej liczbie animacji przyjmowania podań), ale i…na brudzenie się ich strojów podczas meczu. Poza tym w tej odsłonie serii mocno przyłożono się do poprawy kontroli zawodnika bez piłki (system Of the Ball). Wprowadzono też tryb kariery. Na tej bazie powstało później EUFA Euro 2004, czyli odsłona poświęcona Mistrzostwom Europy. Także i tutaj zaserwowano nam szereg ulepszeń, w tym i tych dotyczących oprawy graficznej i dźwiękowej.

FIFA Football 2005

Rok wydania: 2004

Powiadają, że konkurencja jest dobra, bo wymusza zmiany. FIFA też musiała się z tym zmierzyć, bo w tamtym czasie coraz mocniej deptała jej po piętach seria Pro Evolution Soccer. I choć patrząc z perspektywy czasu to FIFA wyszła na tym zwycięsko, odsłona oznaczona numerkiem „2005” z pewnością łatwo nie miała. I to pomimo szeregu całkiem niezłych zmian – od poprawionego systemu „Off the Ball” i rozbudowanego systemu powtórek, po oryginalne zagrzewające do boju okrzyki widzów i zmienne warunki pogodowe.

FIFA Street

Rok wydania: 2005

FIFA pożera własny ogon – tak co poniektórzy skwitowali nadejście FIFA Street, pierwszej gry z serii traktującej o piłce ulicznej. Realistyczne starcie „jedenastek” zastąpiono tu bardziej zręcznościowymi potyczkami dwóch 4-osobowych drużyn, w których można było zobaczyć także światowej sławy gwiazdy futbolu. I choć przyjęcie tego tytułu było raczej mieszane to jednak charakteru odmówić mu nie sposób.

FIFA 06 + 2006 FIFA World Cup

Rok wydania: 2005/2006

Ponoć podczas przygotowania tej odsłony serii twórcy musieli dokonać gruntownego przeglądu silnika gry zmieniając przy okazji połowę jej kodu. Ostatecznie miało to dać znacznie wierniejsze odwzorowanie meczów. Czy to się udało? W pewnym sensie na pewno. Widać to choćby i we wpływie warunków atmosferycznych na samą grę i w animacjach piłkarzy. Wyrzucono tu jednak system „Off the Ball”. Dodano za to specjalne, markowe zagrania najsłynniejszych piłkarzy. Kilka kosmetycznych zmian pojawiło się również w wydanej niewiele później grze 2006 FIFA World Cup, specjalnej edycji przygotowanej na Mistrzostwa Świata.

FIFA Street 2

Rok wydania: 2006

I kolejna wariacja FIFY, w wydaniu ulicznym. Zmiany? Przede wszystkim z grafice i animacji. Poza tym po staremu – więcej tu zręcznościówki i efekciarskich sztuczek niż symulacji. I pewnie też dlatego odbiór tej części serii był raczej kiepski. Nie pomogły ani widowiskowe triki, ani udoskonalone modele piłkarzy, ani nawet niezła ścieżka dźwiękowa.

FIFA 07

Rok wydania: 2006

Pierwsza odsłona serii, która w wersji z ulepszonym silnikiem graficznym trafiła tylko na jedną platformę. Debiutujący kilka miesięcy wcześniej Xbox 360 zyskał wówczas potężnego sojusznika. Co prawda, była to tylko czasowa wyłączność, do tego mocno okrojona o zawartość, ale mimo wszystko było to coś nowego. Poza tym jednak FIFA 07 oferowała sporo ulepszeń w mechanice rozgrywki, silniku fizycznym oraz warstwie sieciowej.

FIFA 08 + UEFA Euro 2008

Rok wydania: 2007/2008

Największa nowość tej odsłony serii? Tryb „Zostań Gwiazdą” umożliwiający granie tylko jednym, wybranym przez siebie zawodnikiem w drużynie (oprócz bramkarzy). Było to wprost idealne rozwiązanie do wieloosobowych potyczek w sieci. Poza tym nie sposób nie docenić też możliwości zapisywania powtórek całych meczy, ku potomności. Z kolei bazujące na FIFA 08 wydanie poświęcone Europejskim Mistrzostwom Świata mogło pochwalić się trybem „Zostań Kapitanem”, czyli czymś w rodzaju wariacji „Zostań Gwiazdą”, nowym systemem rankingowym w rozgrywkach wieloosobowych oraz specyficznym trybem kariery, który tutaj nazwany został „Rozgrywkami europejskimi”.

FIFA Street 3

Rok wydania: 2008

Jeśli zastanawialiście się jak ulepszyć taką serię jak FIFA Street to EA miało na to jedną receptę – zrobić wszystko by uczynić ją jeszcze bardziej widowiskową. Ale szalone piłkarskie triki to nie wszystko. W trójce spory nacisk postawiono też na oprawę graficzną, którą uczyniono nieco bardziej komiksową, pasującą do zwariowanego klimatu ulicznych meczów. Oczywiście w FIFA Street 3 nie mogło też zabraknąć piłkarskich sław, które jednak tym razem mają nieco mniej poważny wizerunek.

FIFA 09

Rok wydania: 2008

Choć pecetowe wydanie FIFA 09 zyskało nieco na atrakcyjności dzięki lepszym teksturom wciąż dało odczuć, że priorytet mają tu konsole. Cóż, takie były czasy, że lepiej dopieszczeni mogli czuć się posiadacze PlayStation 3 i Xbox 360. Poza tym w tej odsłonie serii zaserwowano nam totalnie przemodelowany system kolizji (uwzględniający między innymi prędkość i wagę piłkarzy) oraz nową technologie odpowiadającą za zachowanie się bramkarzy. Widać też już było raczkujący powoli tryb FIFA Ultimate Team, który przybrał tutaj postać usługi Adidas Live Season.

FIFA 10 + 2010 FIFA World Cup South Africa

Rok wydania: 2009/2010

I znów gracze pecetowi mogli jedynie polizać cukierka przeznaczonego dla konsolowców. Nie dość, że oprawa graficzna nadal stała w miejscu to jeszcze w wersji na komputery zabrakło kilku nowości, i to takich które współdecydowały o miodności FIFA 10 na Playstation 3 i Xbox 360. Co by mówić opcja Wirtualna Gwiazda, możliwość projektowania własnych schematów rozgrywania stałych fragmentów gry czy choćby drybling 360 to całkiem znaczący pakiet ciekawych rozwiązań. Pewnie dlatego poświęcona Mistrzostwom w Piłce Nożnej w RPA - 2010 FIFA World Cup South Africa ukazała się tylko na konsolach.

FIFA 11

Rok wydania: 2010

Zmiany, zmiany, zmiany – FIFA 11 wreszcie przyniosła to na co tak długo czekali fani blaszaków. Wreszcie i tam dotarła „next-genowa” grafika, którą wcześniej mogli cieszyć się posiadacze konsol. Niestety, nie obyło się drobnego zgrzytu – wersje PS3 i Xbox 360 okazały się bogatsze w zawartość. I tak nowy system podań, tryb Personality+ czy choćby możliwość grania bramkarzem w „Zostań Gwiazdą” trafiły tylko do edycji konsolowych. Cóż, ciężki był żywot pecetowego fana piłki nożnej.

FIFA 12 + EUFA Euro 2012

Rok wydania: 2011/2012

FIFA 12 to prawdziwie potężne uderzenie. Nie dość bowiem, że wreszcie doczekaliśmy się jednolitej oprawy graficznej i tej samej zawartości dla wszystkich platform to jeszcze twórcy zaserwowali nam 4 mocne ulepszenia. Pierwsze to nowy system fizyczny (Player Impact Engine) odpowiadający za realistyczną detekcje kolizji zawodników. Drugie to ulepszony i bardziej precyzyjny model dryblingu. Trzecie to odpowiadający za realistyczną defensywę moduł Tactical Defending. Czwarte zaś dorzuca inteligencji sterowanym przez komputer/konsole przeciwnikom. Co zaś tyczy się podobieństw FIFA 12 i EUFA Euro 2012 – te były one raczej do przewidzenia. Ważne jednak, że ten drugi tytuł dotyczył nas osobiście, wszak gospodarzem Euro 2012 była między innymi Polska.

FIFA Street

Rok wydania: 2012

Niezwykłe są koleje losu – coś co powstało z myślą o bardziej luźnej, odstresowującej rozgrywce, nagle poważnieje stając się niemal zupełnie czymś innym. FIFA Street z 2012 roku to bowiem właściwie zerwanie z przeszłością tej spin-ofowej serii i rozpoczęcie nowego, znacznie bardziej realistycznego jej rozdziału. Stąd brak numerka 4 w tytule i oparcie się na silniku FIFA 12. Na szczęście pozostawiono tutaj i szybką rozgrywkę, i bardzo widowiskowe zagrania dzięki czemu odbiór gry okazał się całkiem niezły.

FIFA 13

Rok wydania: 2012

I znów twórcy serii dorzucili do pieca. FIFA 13 okazała się bowiem zaskakująco świeżym doznaniem. Graficznie może i było bez zmian, za to pod względem rozgrywki – prawdziwa petarda. Poprawki i ulepszenia już istniejących mechanik plus parę naprawdę ciekawych nowości obejmujących między innymi moduły Attacking Intelligence i Tactical Free Kicks dały grze mocnego kopa i sprawiły, że grywalność tej edycji poszybowała.

FIFA 14 + 2014 FIFA World Cup Brazil

Rok wydania: 2013

„Ech, i znów to samo” – takie westchnienie wydał z siebie zapewne niejeden pecetowy fan serii na widok tego jak prezentowała się FIFA 14 na konsolach wówczas nowej generacji. Silnik EA Sports Ignite to nie tylko ładniejsza grafika i płynniejsza animacja, ale i zdecydowanie lepsza fizyka oraz realistyczna, bardziej zaawansowana sztuczna inteligencja, która tym razem sterowała także widownią. I dlaczego pozbawiono tego wszystkiego graczy pecetowych? Bo ponoć na tamtą chwilę mało kto dysponował odpowiednio mocną maszyną, a przecież chodziło przede wszystkim o sprzedaż. Co zaś tyczy się wydanej z okazji kolejnego mundialu 2014 FIFA World Cup Brazil – tym razem był to bardziej ukłon w stronę powoli usuwających się w cień konsol poprzedniej generacji (bo tylko tam pojawił się ten tytuł).

FIFA 15

Rok wydania: 2014

A jednak się dało… choć dopiero rok później. W końcu jednak silnik EA Sports Ignite zawitał także do pecetowej odsłony serii. Co więcej, w FIFA 15 został on mocno ulepszony tak aby każdy mecz prezentował się niczym relacja telewizyjna. Oczywiście, na tym nie poprzestano dodając szereg nowych opcji taktycznych oraz zmieniając nieco zachowanie się piłki nieco utrudniając zachowanie nad nią kontroli. Sama zaś gra dość wydatnie przyspieszyła.

FIFA 16

Rok wydania: 2015

Główna nowość FIFA 16 - drużyny kobiece. Do tego dorzucono jeszcze garść zmian w systemie kariery, dryblingu, podań, sztucznej inteligencji i w trybie FIFA Ultimate Team (który teraz nazwany został Ultimate Team Draft). Poza tym jednak to „stara, dobra FIFA” na silniku EA Sports Ignite, tyle że już nieco wolniejsza. Czy to źle? Patrząc na całkiem pozytywny odbiór tej części serii gracze z takiego obrotu sprawy byli raczej zadowoleni.

FIFA 17

Rok wydania: 2016

FIFA 17 miała być przełomem. I w pewnym sensie była, bo nie dość, że do gry trafił znany z serii Battlefield fenomenalny silnik Frostbite 3, to jeszcze dorzucono do tego całkowicie nowy, w pełni fabularny tryb kariery nazwany „Droga do sławy”. Coś jak gra przygodowa w grze piłkarskiej. Nie obyło się też bez poprawek w mechanice rozgrywki, które objęły między innymi zmiany w systemie ataku i sztucznej inteligencji. Efekt końcowy? Całkiem niezły.

FIFA 18

Rok wydania: 2017

Po mocnym skoku jakościowym z poprzedniego roku FIFA 18 nie robi już takiego wrażenia. Mieliśmy tu co prawda wciąż ulepszany silnik Frostbite i fabularny tryb kariery „Droga do sławy”, ale naprawdę znaczących różnic jakoś widać nie było. No może poza technologią Real Player Motion, która raz, że miała przełożenie na to jak w grze zachowują się największe sławy futbolu, a dwa – wpływała na poszczególne starcia piłkarzy. Ot, taka trochę zachowawcza odsłona kolejną, która miała przynieść coś rewolucyjnego.

FIFA 19

Rok wydania: 2018

Nie da się zaprzeczyć, że już od pierwszych zapowiedzi FIFA 19 do czerwoności rozpalała fanów wirtualnego futbolu. Oto bowiem twórcy serii po raz pierwszy w jej długiej historii zdołali pozyskać licencję na Ligę Mistrzów i Ligę Europy. Poza tym swój debiut zaliczył tu także nowy system strzałów - Timed Finishing, opierający się na dobrym wyczuciu czasu i podwójnym naciśnięciu przycisku. W tej odsłonie pojawiły się też dodatkowe, rządzące się specjalnymi zasadami tryby House Rules. I choć efekt końcowy nie wszystkim przypadł do gustu to jednak patrząc z perspektywy czasu aż tak zła odsłona to nie była.

FIFA 20

Rok wydania: 2019

Tyle było narzekania, że FIFA się nie zmienia, że z roku na rok zmiany stają się coraz mniej spektakularne, a i tak FIFA 20 pobiła rekordy sprzedaży. Tempo rozgrywki wyraźnie spadło, piłka stała się jeszcze bardziej nieprzewidywalna wymuszając znacznie bardziej precyzyjną grę, a tryb kariery zyskał dodatkowe opcje w postaci konferencji prasowych i pomeczowych wywiadów. Niewątpliwie największą jednak nowością tej odsłony serii był tryb VOLTA, który dorzucał tu to co kiedyś widzieliśmy w FIFA Street, czyli szybkie, widowiskowe rozgrywki uliczne. Ba, ta opcja miała nawet swoją własną kampanie fabularną. Coś dla tych, którym bieganie po murawie już nie wystarczało.

FIFA 21

Rok wydania: 2020

Nie za dobrze rozpoczęła FIFA kolejną już, nową generację. Pierwsza odsłona, która pojawiła się tez na PS5 i Xbox Series X (co prawda, kilka miesięcy później, ale jednak) raczej nie zapisze się w annałach elektronicznej rozrywki. Owszem, było tu kilka zmian jak choćby lepszy tryb kariery w trybie VOLTA czy usprawnione sterowanie graczem bez piłki, ale ze względu na ich skale należałoby uznać je uznać bardziej za kosmetykę bądź aktualizację poprzedniej odsłony niż znaczący krok w burzliwej historii serii FIFA.

FIFA 22

Rok wydania: 2021

Oj, gracze PC znów doznali uczucia deja vu – FIFA 22 wyraźnie faworyzowała bowiem nextgenowe konsole spychając pecetowych pasjonatów do przysłowiowej drugiej ligi wraz posiadaczami PlayStation 4 i Xboxów One. I nie chodzi tu tylko o grafikę. Nowe konsole jako jedyne otrzymały jedną z większych nowości tej odsłony serii, czyli technologię HyperMotion dorzucającą do gry ponad 4000 nowych animacji, udoskonalającą sztuczną inteligencję piłkarzy, a także zapewniającą lepsze panowanie nad piłką. Rozgrywka znów stała się nieco wolniejsza, ale wciąż pozostawała przyjemna. I choćby dlatego według jednych FIFA 22 to najlepsza odsłona serii od lat. Bez trudu znajdą się jednak i tacy, którzy stwierdzą, że to nic nie warty odgrzewany kotlet, za który dodatkowo, przez nadmierną monetyzacje (FUT), trzeba sporo zapłacić.

FIFA 23

Rok wydania: 2022

Ostatnia w historii FIFA rozbudza spore emocje. Raz, że w końcu i pecetowcy doczekali się równego traktowania z nextgenami. Dwa – że technologia HyperMotion weszła tu na kolejny poziom oferując ponad 6000 jeszcze bardziej realistycznych animacji, łącznie z kobiecymi podczas ich meczów. Trzy – że wśród nowości znalazła się fenomenalna, soczyście zielona murawa, na której widać wszelkie ślady dynamicznych starć i ślizgów. I wreszcie cztery – że w FIFA 22 zadbano o szereg mniejszych i większych usprawnień zarówno w samej grze jak i meczowej otoczce. A, i trzeba jeszcze powiedzieć, że od razu dostaliśmy tu też rozgrywki w ramach nadchodzących Mistrzostw Świata w Katarze. Jak to wszystko przełożyło się na odbiór tej odsłony? Cóż, chyba nie jest źle, ale na ostateczny werdykt trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Czas pokaże.

Umarł król, niech żyje król

No i właśnie, doszliśmy do końca pewnej epoki. FIFA od Electronic Arts niniejszym przechodzi do historii. Co będzie dalej? Jeszcze do końca nie wiadomo. Oczywiście twórcy tej serii powrócą w przyszłym roku z kolejną grą, choć tym razem będzie ona już nosiła nazwę EA Sport FC. Pytanie tylko co zrobi Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA).

Ponoć istnieją plany stworzenia własnej gry ze znakiem FIFA, z którymś z wybranych deweloperów. Jeśli faktycznie do tego dojdzie to czeka nas zapewne informacyjny Armagedon, bo idę o zakład, że niedzielni gracze, fani dotychczasowej FIFY, nawet o tej nadchodzącej zmianie nie wiedzą. Zapowiada się więc niezła walka – kto wyjdzie z niej zwycięsko? Przekonamy się zapewne już niedługo.