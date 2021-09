Blizzard pochwalił się nowym materiałem wideo promującym Diablo II: Resurrected. I trzeba przyznać, że znów jest na czym zawiesić oko.

Mroczna Trójca z Diablo II: Resurrected na zwiastunie

Jeśli chodzi o gry, Blizzard czasem zaliczy mniejszą lub większą wpadkę. Biorąc jednak pod uwagę zwiastuny, mało kto jest w stanie coś producentowi zarzucić. Tego typu materiały powinny prezentować się doskonale i przy okazji Diablo II: Resurrected ponownie potwierdza się, że akurat Blizzard potrafi odpowiednio rozbudzić apetyty graczy. Nie tak dawno mieliśmy już okazję zobaczyć dwie sekwencje filmowe, teraz światło dzienne ujrzał zwiastun. Z nie byle jakimi gośćmi zresztą, bo z Mroczną Trójcą.

Premiera Diablo II: Resurrected już za kilka dni

Jeśli podobają Wam się zapowiedzi i być może macie pozytywne wrażenia po testach alfa bądź beta, zapewne cieszy Was też fakt, iż jesteśmy na ostatniej prostej przed premierą. Diablo II: Resurrected zadebiutuje już 23 września.

Lista platform docelowych wypada bardzo dobrze. Można będzie zagrać na PC oraz konsolach Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, a nawet Nintendo Switch. Pisaliśmy już o wymaganiach sprzętowych Diablo II: Resurrected, sprawdziliśmy też działanie gry na komputerze ze zintegrowaną grafiką. Jeśli planowaliście bawić się właśnie na takim sprzęcie, to zajrzyjcie do naszego artykułu, bo testy dały nieoczywiste rezultaty.

Źródło: Diablo PL