Zbliża się premiera Final Fantasy VII Rebirth. Zanim jednak tytuł ujrzy światło dzienne, pewną namiastkę czekających atrakcji poznamy w Apex Legends.

Final Fantasy VII Rebirth w Apex Legends

Już wkrótce najlepsze gry 2024 pokażą, co mają do zaoferowania. 29 lutego 2024 r. na konsolach PS5 i PS5 Slim zadebiutuje Final Fantasy VII Rebirth, czyli druga część odświeżonej wersji kultowej gry j-RPG. Przedsmak tego, co nas czeka, poznamy w Apex Legends.

Już 9 stycznia gracze Apex Legends będą mieli okazję przetestować swoje umiejętności w nowym, specjalnym trybie gry zatytułowanym "Przejęcia Final Fantasy VII”. W tym trybie, gracze będą mogli korzystać z Tasaka R2R5 oraz z nowych ulepszeń w postaci materii. Ponadto, fani Apex Legends będą mogli zdobyć nowe przedmioty kosmetyczne inspirowane Final Fantasy VII, w tym legendarne i epickie skórki, emotki i wiele innych.

Trzy tygodnie ze światem FFVII

Od 9 stycznia, przez kolejne trzy tygodnie, tryb battle royale dostępny w Apex Legends, zostanie zdominowany przez elementy z Final Fantasy VII. Gracze będą mogli wykorzystać Tasak R2R5, który umożliwi im korzystanie z nowych zdolności oraz prezentowanie niszczycielskiego przełamania limitu. W grę zostaną wprowadzone również nowe ulepszenia w postaci materii, które odblokują efekty takie jak błyskawica czy absorpcja PŻ. Legendy będą mogły liczyć na wsparcie Sojuszniczej Nessie, która będzie walczyć u ich boku.

Inspiracja Final Fantasy VII Rebirth nie ogranicza się jednak tylko do rozgrywki. Gracze będą mieli możliwość nadać swoim ulubionym Legendom wyjątkowy wygląd. W grze pojawią się nowe skórki, między innymi dla Wattson, a także ikoniczne wersje dla Wraith, Crypto i innych. Te specjalne skórki będą dostępne do zakupu za walutę w grze i będą częścią 36 limitowanych elementów kosmetycznych Final Fantasy VII Rebirth.

Wydarzenie ograniczone czasowo

Gracze będą mogli zdobyć wszystkie te przedmioty, kupując Pakiet Wydarzenia, który zawiera również elementy z puli nokautu, w tym Tasak R5, pierwszy mityczny przedmiot kosmetyczny, który może być wyposażony przez dowolną z Legend. Warto Wydarzenie jest ograniczone czasowo, więc warto wejść do rozgrywki, bo taka okazja może się już nie powtórzyć.

