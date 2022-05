Czekacie na powrót Stranger Things? Mamy już chyba ostatni materiał wideo, jaki Netflix wypuścił przed jedną ze swoich najważniejszych tegorocznych premier.

Premiera Stranger Things 4 już w piątek

Netflix ma ostatnio nieco gorszą passę i nie chodzi tu tylko o mały spadek liczby abonentów (chociaż niektórzy twierdzą, że to początek większego tąpnięcia). Jednocześnie cały czas można mówić o kilku pewniakach, jakimi serwis może się pochwalić. Propozycjami, którym w ciemno wypada wróżyć bardzo wysoką oglądalność. Stranger Things to bezsprzecznie jedna z nich.

W ostatnich dniach bardzo mocno promowany jest powrót dzieciaków z Hawkins. Wpisuje się w to również najnowszy, a zarazem finałowy zwiastun Stranger Things 4. Trzeba tu jednak pamiętać, że nowy sezon serialu został podzielony na dwie części i w najbliższy piątek zadebiutuje tylko pierwsza. Premierę drugiej zaplanowano dopiero na lipiec.

Stranger Things - finałowy zwiastun 4. sezonu

Stranger Things 4 będzie długim serialem

Ciekawym wątkiem jest nie tylko to, co zobaczymy. Sporo mówi się o tym, jak długo potrwa nowy sezon omawianego serialu. Już wcześniej bracia Duffer chwaliili się, że Stranger Things 4 będzie najbardziej skomplikowanym, najbardziej ambitnym, ale i najdłuższym sezonem. I przynajmniej z tym ostatnim trudno dyskutować.

Kilka dni temu stało się jasne, że niektóre odcinki Stranger Things 4 będą dłuższe niż niejeden film. Teraz doprecyzowano temat podając konkretne liczby co do wszystkich epizodów. I wygląda na to, że faktycznie trzeba będzie zarezerwować sporo czasu, zwłaszcza jeśli ktoś lubi urządzać sobie serialowe maratony.

Źródło: Netflix