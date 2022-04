Chociaż Netflix pozostaje liderem rynku VOD, ma powody do zmartwień. W ostatnich miesiącach użytkowników nie przybywało, teraz zaczęło ich ubywać.

200 tysięcy użytkowników mniej. Netflix nie ma powodów do paniki,...

Z opublikowanych danych za pierwszy kwartał 2022 roku wynika, iż przyniósł on omawianej platformie spadek liczby użytkowników o około 200 tysięcy. Mało, dużo? Biorąc pod uwagę, że nadal może pochwalić się bazą aż 221,64 mln użytkowników, raczej mało. Dodatkowo akcentowane jest, że w dużej mierze takie dane podyktowane są decyzjami dotyczącymi wycofania się rynku rosyjskiego, które poskutkowały podobno utratą około 700 tysięcy tamtejszych sympatyków filmów i seriali.

Z drugiej strony, mowa o wyniku zdecydowanie gorszym niż niedawne założenia. Wedle nich pierwszy kwartał 2022 roku miał przynieść kolejne grono nowych abonentów. Szacowano, że będzie ich nawet 2,5 mln. Między innymi dlatego akcje Netflix na giełdzie poszły dziś zauważalnie w dół, przedstawiony raport raczej nie spodobał się inwestorom. Tym bardziej, że zawierał on wzmianki o kolejnych spadkach przewidywanych na drugi kwartał tego roku.

... ale może się martwić

Oczywiście dlatego tutaj do paniki, aczkolwiek zarządzający Netflix już od pewnego czasu mają pewne zagwozdki. Skończył się złoty czas pandemii, podczas której przybywało widzów. Sami zarządzający Netflix przyznają, że „zaciemniła ona obraz” i przykryła kilka problemów. Nie pomaga rosnąca i rozpychająca się konkurencja. Główne rynki wydają się już dość mocno wyczerpane, na nowych (państwa rozwijające się) pojawiają się też problemy natury technologicznej, na które Netflix nie ma wpływu. Teraz walka zdaje się trwać głównie o utrzymanie obecnych abonentów i przynajmniej przez pewien czas może tak pozostać.

Czy oznacza to korzyści dla widzów? Ciekawszą i bardziej rozbudowaną ofertę czy promocje? Nie do końca. Owszem, nowości są i będą, ale ceny mogą zmieniać się tylko na wyższe, a w najgorszej sytuacji są osoby współdzielące konta i uznające to za coś danego przez Netflix na zawsze.

Współdzielenie kont zostanie ukrócone, nie miejcie złudzeń

Temat powraca nie pierwszy raz i jak zawsze budzi pewne kontrowersje. Przypomnijmy, iż w regulaminie serwisu zawarty jest zapis mówiący o możliwości dzielenia się hasłem do konta, ale tylko pomiędzy osobami w ramach jednego gospodarstwa domowego. Jest to nadużywane, jak się okazuje na ogromną skalę. Tak przynajmniej twierdzi Netflix, wedle którego osób oglądających za darmo na cudzych kontach (lub współdzielonych i opłacanych razem, po ściepie) jest nawet 100 mln.

Jeśli faktycznie, to łącznie baza widzów na Netflix przekracza nie 221 mln, ale 321 mln widzów. Jest zatem potencjał do tego, aby poszukać tu dodatkowego dochodu. I podjęto już pierwsze kroki. Jakiś czas temu pisaliśmy, że opłaty za współdzielenie konta Netflix wprowadzono w pierwszych krajach. Czy będą kolejne? Wypada zacząć pytać nie czy, ale kiedy? Reed Hastings, współzałożyciel i prezes Netflix, stwierdził, iż zawsze był to kłopot, ale gdy platforma szybko się rozwijała „nie miał wysokiego priorytetu”. Teraz sytuacja wygląda inaczej.

Co sądzicie o szerszym niż przewiduje regulamin współdzieleniu kont? Czy Netflix powinien ten proceder jak najszybciej ukrócić? A może przyniesie to efekt odwrotny od zakładanego?

Źródło: engadget, foto: pexels