Przeglądarki WWW Vivaldi blokuje reklamy na PC i na smartfonie. I nie potrzebuje do tego rozszerzeń z dnia 22-04-2020

Przeglądarka Vivaldi nie zdobyła jeszcze dużej popularności, ale jej autorzy robią co mogą, by to zmienić. Z każdą kolejną wersją trafiają do nas ciekawe funkcje, dzięki którym korzystanie z Internetu staje się jeszcze przyjemniejsze. Nie inaczej jest tym razem.