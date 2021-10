Firefox szuka sposobu, by się odrodzić. Mamy jednak poważne wątpliwości, co do tego, czy szuka go w odpowiednim miejscu. Reklamy na pasku adresu? Chyba nie tę droga.

Firefox chce wyświetlać reklamy na pasku adresu

W jednym z ostatnich artykułów szukaliśmy odpowiedzi na pytanie, co się stało z Firefoksem, że tak dramatycznie spadła jego popularność. Jednym z powodów są kiepskie decyzje osób odpowiedzialnych za rozwój tej przeglądarki. Zaskakująco kiepskie – kto mógł bowiem dojść do wniosku, że wyświetlanie reklam podczas gdy wpisujemy adres strony lub hasło w wyszukiwarce będzie dobrym pomysłem? Ktoś jednak faktycznie to zatwierdził.

To, że podczas wpisywania frazy na pasku adresu/wyszukiwarki pojawiają się sugestie, nie jest niczym nowym. Wynikają one albo z historii przeglądania, albo też są po prostu najczęściej wpisywanymi hasłami przez innych użytkowników. Firefox idzie jednak o krok dalej i dorzuca do tego… reklamy swoich partnerów. Na samym dole, ale jednak.

Wprowadza to Firefox, który zawsze walczył o to, by być pojmowany jako najbezpieczniejszy i najbardziej troszczący się o prywatność program do przeglądania internetu. Z jakiegoś powodu nie czuje zgrzytu, zapowiadając funkcję, która „wykorzystuje twoją lokalizację i słowa kluczowe, aby proponować kontekstowe sugestie”, jak czytamy. Twórcy podkreślają jednak, że na potrzeby funkcji nie będą gromadzić żadnych dodatkowych danych, a reklamodawcami są tylko zaufani partnerzy.

Jak wyłączyć reklamy w Firefox?

Te reklamy są domyślnie włączone, ale dobra wiadomość jest taka, że można się ich pozbyć. Jak to zrobić? Otwórz Ustawienia, udaj się do zakładki „prywatność i bezpieczeństwo”, zjedź do sekcji „pasek adresu”, a tam pod kontekstowymi sugestiami wyłącz sugestie sponsorowane. Jeśli nie masz takiej opcji, to znaczy, że funkcja (na szczęście) do ciebie nie dotarła.

