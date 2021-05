Oto Opera GX Mobile. Mobilna przeglądarka internetowa dla graczy może brzmieć jak absurdalny pomysł. Jak się nad tym jednak dłużej zastanowić, to wcale nie jest taki głupi.

Gamingowa przeglądarka na… smartfony - Opera GX Mobile

Nie tak dawno temu zadebiutowała Opera GX – wtedy też zastanawialiśmy się, czy gamingowa przeglądarka internetowa ma jakiś sens. Teraz jej autorzy każą nam się zastanawiać jeszcze intensywniej, bo przygotowali jej wersję przeznaczoną na smartfony. Mobilne granie wprawdzie odgrywa coraz istotniejszą rolę w branży elektronicznej rozrywki, ale czy to nie przesada? Cóż, byłaby, gdyby nie fakt, że pomysł na tę aplikację jest zupełnie inny.

Oto Opera GX Mobile. Co (w sobie) ma mobilna przeglądarka dla graczy?

Autorzy Opery wychodzą mianowicie ze słusznego, skądinąd, założenia, że gracz – jak każdy – dużo czasu spędza na telefonie i to za jego pośrednictwem dowiaduje się o grach. Opera GX ma mu w tym pomagać – przez kalendarz premier na stronie startowej, wiadomości ze światka elektronicznej rozrywki pod paskiem wyszukiwania czy informacje o promocjach. Nie bez znaczenia jest też motyw nawiązujący do tego świata – w końcu nie brakuje graczy, którzy chcą by wszystko w ich otoczeniu było „gamingowe”.

Opera GX Mobile to także funkcja Flow, umożliwiająca synchronizację z pecetową wersją przeglądarki (poprzez samo zeskanowanie kodu QR) i wygodne przesyłanie treści. – „Gracze uznają to za szczególnie przydatne do udostępniania poradników, tutoriali oraz buildów postaci pomiędzy urządzeniami” – twierdzą autorzy. To też wbudowany ad blocker i narzędzie chroniące przed kryptowalutowymi złodziejami.

Opera GX Mobile wyróżnia się także nawigacją

Zwolennikom klasycznych rozwiązań Opera GX Mobile umożliwia korzystanie ze standardowej nawigacji. Znacznie ciekawiej prezentuje się jednak FAB. Pod tym skrótem kryje się przycisk szybkiego działania. Zajmuje niewiele miejsca, a po jego kliknięciu otrzymujesz dostęp do podstawowych funkcji (wyszukiwanie, cofanie się czy otwieranie i zamykanie kart) oraz możliwość przełączania się pomiędzy otwartymi kartami.

„Od dnia, w którym uruchomiliśmy Operę GX, nasi sympatycy nieustannie prosili nas o mobilną wersję. Dziś z przyjemnością udostępniamy pierwszą wersję beta nowej mobilnej przeglądarki gamingowej” – powiedział Maciej Kocemba, Product Director Opera GX.

Opera GX na Androida i iOS – pobierz, jeśli chcesz

Jeśli myślisz, że to może być coś dla ciebie, to gamingową Operę możesz już pobrać na swojego smartfona z Androidem lub iPhone’a:

Źródło: Opera, informacja własna