Fitbit Luxe to opaska, która na tle sióstr wyróżnia się nieprzeciętnym stylem. Producent nie zapomniał jednak o tym, co najważniejsze, a więc o szerokiej funkcjonalności.

Fitbit Luxe to wyjątkowo stylowa opaska fitness

Do tej pory kalifornijski producent kusił nas najbardziej precyzyjnym, najbardziej zaawansowanym czy też najbardziej funkcjonalnym gadżetem do monitorowania kondycji i zdrowia. Tym razem postanowił zwrócić uwagę na to, że duże znaczenie ma również to, jak prezentuje się sprzęt, który mamy mieć zawsze przy sobie. I oto przed nami najbardziej stylowa opaska w jego portfolio: Fitbit Luxe.

Jest smuklejsza od swoich starszych sióstr i zdecydowanie najbardziej elegancka. Opaska Fitbit Luxe ma subtelną konstrukcję, która dobrze prezentuje się zarówno w ciemnym, jak i jasnym wariancie kolorystycznym. Pod względem estetyki niewiele brakuje jej do tradycyjnej biżuterii. Nie można pominąć też faktu, że jest to pierwsza opaska Fitbit z kolorowym wyświetlaczem.

Funkcjonalność też bez zarzutu

Opaska automatycznie wykrywa aktywność fizyczną i na bieżąco monitoruje wszelkie parametry związane z treningiem, zdrowiem czy też snem. Mierzy puls i monitoruje poziom nasycenia krwi tlenem, a do tego umożliwia śledzenie zdrowia kobiet, jak również pomaga w kontrolowaniu oddechu i radzeniu sobie ze stresem. To wszystko sprawiać ma, że Fitbit Luxe pomoże ci nie tylko poprawić kondycję i zdrowie, ale też samopoczucie.

Minusy? Nie ma wbudowanego GPS-a (ale pozwala połączyć się z modułem w telefonie) i nie ma też NFC do płatności zbliżeniowych. Wyświetla za to najrozmaitsze powiadomienia z telefonu. Jeśli zaś chodzi o czas pracy, to działa nawet do 5 dni między ładowaniami, co nie jest może wynikiem zachwycającym, ale akceptowalnym już jak najbardziej tak.

Premiera opaski odbędzie się wiosną i jeśli chcesz, to możesz już złożyć zamówienie przedpremierowe. Cena Fitbit Luxe wynosi 749 złotych.

Źródło: Fitbit

