Tęsknisz za telefonami marek BlackBerry czy Nokia – tymi z fizycznymi klawiaturami QWERTY pod ekranem? Gadżet brytyjskiej firmy Clicks pozwoli ci zamienić iPhone’a w coś podobnego.

Propozycja firmy Clicks to etui i fizyczna klawiatura QWERTY w jednym. Gadżet ten może zostać podłączony do iPhone’a poprzez jego port USB-C (lub Lightning w starszych modelach). Umożliwia wygodniejsze (także bezdotykowe) wprowadzanie tekstu, zapewniając równocześnie możliwość stałego wyświetlania treści na pełnym ekranie.

Fizyczna klawiatura do iPhone’a

To nie pierwszy tego typu pomysł. Brytyjski producent zapewnia jednak, że (w przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań) jego gadżet nie wpływa negatywnie na poręczność urządzenia, a w dodatku – i to zdecydowanie warto podkreślić – nie zakrywa żadnego fragmentu ekranu. Dodatkowo gadżet jest zasilany energią telefonu. Oznacza to – ni mniej, ni więcej – że nie trzeba go ładować.

Niewątpliwym plusem klawiatury od Clicks jest podświetlenie klawiszy ułatwiające wprowadzanie tekstu po ciemku. Urządzenie obsługuje także skróty klawiszowe (np. CMD+H otwiera ekran główny, a CMD+spacja rozpoczyna wyszukiwanie) oraz intuicyjne funkcje, takie jak przewijanie stron internetowych poprzez klikanie spacji. Na poniższym materiale wideo możesz zobaczyć ten sprzęt w akcji:

Ile to kosztuje i czy jest tego warte?

To jednak, co od razu rzuca się w oczy, to fakt, że gadżet jest raczej niewielki (a przede wszystkim małe są same klawisze). W związku z tym korzystanie z niego może nie być szczególnie wygodne dla osób wyposażonych przez naturę w nieco większe dłonie. Minusem bez wątpienia może okazać się także cena. Za tego typu ciekawostkę zainteresowanym użytkownikom przyjdzie bowiem zapłacić 139 dol., czyli – po przeliczeniu na polską walutę – ponad pół tysiaka.

Mimo wszystko warto też nadmienić, że gadżet został podobno zaprojektowany w trosce o najmniejsze detale, a w zespole projektantów znaleźli się eksperci pracujący wcześniej dla takich firm jak Apple. BlackBerry czy Google.

Źródło: Clicks, Engadget