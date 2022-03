Studio A44 Games, czyli ekipa odpowiedzialna za grę Ashen, właśnie ogłosiło swoją nową produkcję. Jest nią Flintlock: The Siege of Dawn – RPG akcji, które łączy elementy fantasy oraz steampunka.

Wygląda na to, że fani gier z gatunku RPG akcji mogą mieć powody do radości. Jeszcze nie tak dawno pisaliśmy, że Dolmen zadebiutuje w maju, a dziś otrzymaliśmy zapowiedź kolejnej produkcji z tego gatunku. Jest nią Flintlock: The Siege of Dawn, za które odpowiada studio A44 Games. Jak czytamy na karcie Steam: „Drzwi do Zaświatów zostały otwarte i przeszła przez nie armia nieumarłych starego boga. Żywi stanęli na skraju wyginięcia. Nadszedł czas, by armia koalicji odzyskała swój świat. Wykorzystaj moc zemsty, prochu i magii podczas epickiej podróży i poprowadź ludzkość do ostatecznej walki przeciwko fali nieumarłych". Zobaczcie pierwszy zwiastun poniżej.

Zobacz pierwszy zwiastun z gry Flintlock: The Siege of Dawn

Kiedy premiera gry Flintlock: The Siege of Dawn?

Na ten moment dokładna data premiery nie jest jeszcze znana. Na karcie Steam możemy jedynie przeczytać, że planowana data premiery to 2022 rok. Jeśli chodzi zaś o platformy docelowe, to tutaj studio odsłoniło wszystkie karty – gra zmierza na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC za pośrednictwem Steam oraz Epic Games Store. Produkcja w dniu premiery będzie również dostępna w usłudze Xbox Game Pass.

Na tym dobre informacje się nie kończą, bowiem poznaliśmy również wstępne wymagania systemowe produkcji. Twórcy zaznaczają jednak, że mogą one w przyszłości ulec zmianie.

Minimalne wymagania sprzętowe gry Flintlock: The Siege of Dawn

System operacyjny: Windows 10 64 bit

Procesor: Intel Core i5-6600k lub AMD Ryzen 5 2500X.

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: GTX 1060 6GB lub GTX 1660 Super / Radeon RX 590

DirectX: Wersja 11

Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane wymagania sprzętowe gry Flintlock: The Siege of Dawn

System operacyjny: Windows 10 64 bit

Procesor: Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G

Pamięć: 16 GB RAM

Karta graficzna: GTX 1060 6GB lub GTX 1660 Super / Radeon RX 590

DirectX: Wersja 12

Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni

Jak Wam się widzi produkcja? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Steam, IGN