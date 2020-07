Steelrising to najnowsze RPG akcji studia Spiders, które w ubiegłym roku dało nam wyśmienite GreedFall. Zobacz pierwszy zwiastun i przygotuj się na intrygującą produkcję.

Bound by Flame było – powiedzmy – przeciętne, The Technomancer całkiem niezłe, ale GreedFall nazwaliśmy pretendentem do tytułu RPG roku i zrobiliśmy to nie bez powodu. Swoim ostatnim dziełem ekipa Spiders z Francji udowodniła po prostu, że zna się na tej robocie i dlatego z otwartymi ramionami przywitaliśmy informację, że pracuje nad czymś nowym. Podczas konferencji Nacon Connect zaprezentowany został pierwszy zwiastun Steelrising.

Zobacz oficjalny zwiastun Steelrising – nowej gry twórców GreedFall:

Pierwszy zwiastun Steelrising nie obfituje w szczegóły, ale mimo to jest w stanie zaintrygować. Zapowiada, że trafimy do alternatywnej wersji Paryża z czasów rewolucji francuskiej, w której ludzie dzielą kraj z humanoidalnymi robotami. Ich armia – tego już dowiedzieliśmy się z informacji prasowej – będzie dowodzona przez króla Ludwika XVI i powołana do siania terroru. Naszym zadaniem będzie przeciwstawienie się i w tym celu przejmiemy kontrolę nad protagonistką imieniem Aegis. Ona także będzie robotem, ale z dobrymi zamiarami.

Steelrising to gra z gatunku RPG akcji. Rozgrywka będzie więc podzielona przede wszystkim na trzy elementy: eksplorację paryskich ulic (która ma być wyjątkowo swobodna), dynamiczną i płynną walkę (z wykorzystaniem siedmiu różnych rodzajów broni) oraz rozwój postaci (opierający się głównie na zwiększaniu siły, mobilności i wytrzymałości protagonistki za pomocą odnalezionych przedmiotów).

W Steelrising zagramy tylko na komputerach i nowych konsolach

Steelrising zmierza na komputery osobiste oraz konsole nowej generacji, czyli Xbox Series X i PlayStation 5, ale to, kiedy dotrze, nie jest na razie powiedziane. Czekacie?

